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Как и сколько будут восстанавливать после ЧП многоэтажку в Ейске
Как и сколько будут восстанавливать после ЧП многоэтажку в Ейске - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Как и сколько будут восстанавливать после ЧП многоэтажку в Ейске
В доме, который пострадал после крушение самолета в Ейске, заново отстроят один подъезд, еще два – частично. О решении экспертов сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T10:07
2022-10-20T10:07
2022-10-20T10:07
кубань
происшествия
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В доме, который пострадал после крушение самолета в Ейске, заново отстроят один подъезд, еще два – частично. О решении экспертов сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Уточняется, что полному демонтажу подлежит третий подъезд дома, а второй и четвертый будут разобраны частично. По расчетам, планируется восстановить чуть более семи тысяч квадратных метров жилья.Глава региона отметил, что на объекте уже работают проектировщики. По предварительным оценкам, разработка документации по демонтажу займет неделю, еще неделя уйдет на разработку строительной документации. Комплекс восстановительных работ планируют завершить в мае 2023 года.Кондратьев также дал распоряжение главе района повторно связаться пострадавшими."На протяжении всего срока восстановления дома, люди должны иметь возможность разместиться в пунктах временного проживания с максимальным комфортом", – подчеркнул он.Трагедия в Ейске произошла вечером 17 октября. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.Семьи погибших и пострадавшие при крушении самолета в Ейске получат материальную помощь.
https://crimea.ria.ru/20221018/kolichestvo-pogibshikh-v-eyske-uvelichilos-do-15-chelovek-1124963722.html
https://crimea.ria.ru/20221018/semi-pogibshikh-pri-chp-v-eyske-poluchat-po-1-mln-rubley-1124949761.html
https://crimea.ria.ru/20221018/zhiteli-mnogoetazhki-v-eyske-vozvraschayutsya-v-svoi-kvartiry-1124964870.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, происшествия, вениамин кондратьев
Как и сколько будут восстанавливать после ЧП многоэтажку в Ейске
Восстановление разрушенного в результате ЧП дома в Ейске завершат в мае 2023 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В доме, который пострадал после крушение самолета в Ейске, заново отстроят один подъезд, еще два – частично. О решении экспертов сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Уточняется, что полному демонтажу подлежит третий подъезд дома, а второй и четвертый будут разобраны частично. По расчетам, планируется восстановить чуть более семи тысяч квадратных метров жилья.
"Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное соблюсти все меры безопасности", – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что на объекте уже работают проектировщики. По предварительным оценкам, разработка документации по демонтажу займет неделю, еще неделя уйдет на разработку строительной документации. Комплекс восстановительных работ планируют завершить в мае 2023 года.
Кондратьев также дал распоряжение главе района повторно связаться пострадавшими.
"На протяжении всего срока восстановления дома, люди должны иметь возможность разместиться в пунктах временного проживания с максимальным комфортом", – подчеркнул он.
Трагедия в Ейске
произошла вечером 17 октября. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
Семьи погибших и пострадавшие при крушении самолета в Ейске получат материальную помощь.