Рейтинг@Mail.ru
Как фейки меняют реальность – мнение - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221020/kak-feyki-menyayut-realnost--mnenie-1125001627.html
Как фейки меняют реальность – мнение
Как фейки меняют реальность – мнение - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Как фейки меняют реальность – мнение
Фейки стали мощным оружием в формировании общественного мнения и реакции на какие-либо события. Как научиться отличать их от достоверных сообщений - в ходе... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T20:34
2022-10-20T18:55
общество
политика
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/51/1118475169_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_54a80027865cdc49d452c05160a6a88e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Фейки стали мощным оружием в формировании общественного мнения и реакции на какие-либо события. Как научиться отличать их от достоверных сообщений - в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым объяснил политический консультант Денис Батурин.Эксперт подчеркнул, что в первую очередь необходимо критически подходить к любой информации: анализировать ее источники, подачу и контекст."Фейк – это оружие, направленное на изменение реальности. Он нужен, чтобы сформировать мгновенную сильную эмоциональную реакцию у аудитории", – пояснил Батурин.Политолог отметил, что мы живем в очень "быстрое" время, когда поток информации, его источники и, главное, качество, обывателю очень сложно контролировать. Если 15-20 лет назад основными источниками новостей были газеты, телевидение и слухи на кухне, то сейчас к ним добавились социальные сети, мессенджеры и различные площадки с авторскими каналами."Поэтому определять достоверность информации стало в разы сложнее. Более того, многие авторы сознательно вводят аудиторию в заблуждение, продвигая недостоверный контент, так как в отличие от официальных СМИ, не несут ответственности за изданную новость или сюжет", – продолжил политический консультант.
https://crimea.ria.ru/20220924/informatsionnyy-detoks-kak-pomoch-ustavshemu-ot-novostey-cheloveku-1124613380.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/51/1118475169_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d4c2847d7df816b2c6657408e09259fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, политика, мнения
Как фейки меняют реальность – мнение

Как научиться отличать фейки от достоверных сообщений – комментарий политконсультанта

20:34 20.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Уткин / Перейти в фотобанкПенсионерка у компьютера
Пенсионерка у компьютера - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Фейки стали мощным оружием в формировании общественного мнения и реакции на какие-либо события. Как научиться отличать их от достоверных сообщений - в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым объяснил политический консультант Денис Батурин.
Эксперт подчеркнул, что в первую очередь необходимо критически подходить к любой информации: анализировать ее источники, подачу и контекст.
"Фейк – это оружие, направленное на изменение реальности. Он нужен, чтобы сформировать мгновенную сильную эмоциональную реакцию у аудитории", – пояснил Батурин.
Политолог отметил, что мы живем в очень "быстрое" время, когда поток информации, его источники и, главное, качество, обывателю очень сложно контролировать. Если 15-20 лет назад основными источниками новостей были газеты, телевидение и слухи на кухне, то сейчас к ним добавились социальные сети, мессенджеры и различные площадки с авторскими каналами.
"Поэтому определять достоверность информации стало в разы сложнее. Более того, многие авторы сознательно вводят аудиторию в заблуждение, продвигая недостоверный контент, так как в отличие от официальных СМИ, не несут ответственности за изданную новость или сюжет", – продолжил политический консультант.
Чтобы обезопасить себя от влияния фейков, эксперт порекомендовал соблюдать информационную безопасность. То есть, использовать проверенные ее источники. Не становиться распространителем информации, если лично не удостоверились в ее подлинности. А также постараться критически анализировать контент в социальных сетях и мессенджерах. По мнению Батурина, последние очень часто транслируют только какую-то часть новости, что позволяет трактовать события так, как удобно авторам сообщения.
Головная боль - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 19:21
Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку
 
ОбществоПолитикаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Главные события и заявления дня: 20 октября
21:59В РФ отменены ПЦР-тесты на COVID-19 для прибывших из-за рубежа россиян
21:54Алкоголь, закуска и мангалы: двух севастопольцев обвиняют в серии краж
21:44Очередное громкое заявление Зеленского: небо Украины защищает всю Европу
21:37Как проверить скорость старения мозга
21:16Плоский живот после 40 лет: диетолог назвал способы
20:57Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт
20:34Как фейки меняют реальность – мнение
20:17Большой бутерброд по-турецки: кот Мостик готовит полезный фаст-фуд
20:01На Кубани за долги арестован американский самолет
19:56Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц
19:48Эксперт оценил перспективы снижения помощи США Украине после выборов
19:29Как избежать войны России с НАТО – вице-премьер Крыма
19:11Асад сравнил спецоперацию России с борьбой Сирии против террористов
18:49Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв
18:31Суд Праги оправдал россиянина Франчетти
18:16Вернется ли в Крым тепло
17:56В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра
17:47В Севастополе отопительный сезон начнется 1 ноября
17:31Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик
Лента новостейМолния