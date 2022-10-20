https://crimea.ria.ru/20221020/kak-feyki-menyayut-realnost--mnenie-1125001627.html

Как фейки меняют реальность – мнение

Как фейки меняют реальность – мнение - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Как фейки меняют реальность – мнение

Фейки стали мощным оружием в формировании общественного мнения и реакции на какие-либо события. Как научиться отличать их от достоверных сообщений - в ходе... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T20:34

2022-10-20T20:34

2022-10-20T18:55

общество

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Фейки стали мощным оружием в формировании общественного мнения и реакции на какие-либо события. Как научиться отличать их от достоверных сообщений - в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым объяснил политический консультант Денис Батурин.Эксперт подчеркнул, что в первую очередь необходимо критически подходить к любой информации: анализировать ее источники, подачу и контекст."Фейк – это оружие, направленное на изменение реальности. Он нужен, чтобы сформировать мгновенную сильную эмоциональную реакцию у аудитории", – пояснил Батурин.Политолог отметил, что мы живем в очень "быстрое" время, когда поток информации, его источники и, главное, качество, обывателю очень сложно контролировать. Если 15-20 лет назад основными источниками новостей были газеты, телевидение и слухи на кухне, то сейчас к ним добавились социальные сети, мессенджеры и различные площадки с авторскими каналами."Поэтому определять достоверность информации стало в разы сложнее. Более того, многие авторы сознательно вводят аудиторию в заблуждение, продвигая недостоверный контент, так как в отличие от официальных СМИ, не несут ответственности за изданную новость или сюжет", – продолжил политический консультант.

https://crimea.ria.ru/20220924/informatsionnyy-detoks-kak-pomoch-ustavshemu-ot-novostey-cheloveku-1124613380.html

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