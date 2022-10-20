https://crimea.ria.ru/20221020/kak-feyki-menyayut-realnost--mnenie-1125001627.html
Как фейки меняют реальность – мнение
Как фейки меняют реальность – мнение - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Как фейки меняют реальность – мнение
Фейки стали мощным оружием в формировании общественного мнения и реакции на какие-либо события. Как научиться отличать их от достоверных сообщений - в ходе... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T20:34
2022-10-20T20:34
2022-10-20T18:55
общество
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Фейки стали мощным оружием в формировании общественного мнения и реакции на какие-либо события. Как научиться отличать их от достоверных сообщений - в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым объяснил политический консультант Денис Батурин.Эксперт подчеркнул, что в первую очередь необходимо критически подходить к любой информации: анализировать ее источники, подачу и контекст."Фейк – это оружие, направленное на изменение реальности. Он нужен, чтобы сформировать мгновенную сильную эмоциональную реакцию у аудитории", – пояснил Батурин.Политолог отметил, что мы живем в очень "быстрое" время, когда поток информации, его источники и, главное, качество, обывателю очень сложно контролировать. Если 15-20 лет назад основными источниками новостей были газеты, телевидение и слухи на кухне, то сейчас к ним добавились социальные сети, мессенджеры и различные площадки с авторскими каналами."Поэтому определять достоверность информации стало в разы сложнее. Более того, многие авторы сознательно вводят аудиторию в заблуждение, продвигая недостоверный контент, так как в отличие от официальных СМИ, не несут ответственности за изданную новость или сюжет", – продолжил политический консультант.
https://crimea.ria.ru/20220924/informatsionnyy-detoks-kak-pomoch-ustavshemu-ot-novostey-cheloveku-1124613380.html
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общество, политика, мнения
Как фейки меняют реальность – мнение
Как научиться отличать фейки от достоверных сообщений – комментарий политконсультанта
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым.
Фейки стали мощным оружием в формировании общественного мнения и реакции на какие-либо события. Как научиться отличать их от достоверных сообщений - в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
объяснил политический консультант Денис Батурин.
Эксперт подчеркнул, что в первую очередь необходимо критически подходить к любой информации: анализировать ее источники, подачу и контекст.
"Фейк – это оружие, направленное на изменение реальности. Он нужен, чтобы сформировать мгновенную сильную эмоциональную реакцию у аудитории", – пояснил Батурин.
Политолог отметил, что мы живем в очень "быстрое" время, когда поток информации, его источники и, главное, качество, обывателю очень сложно контролировать. Если 15-20 лет назад основными источниками новостей были газеты, телевидение и слухи на кухне, то сейчас к ним добавились социальные сети, мессенджеры и различные площадки с авторскими каналами.
"Поэтому определять достоверность информации стало в разы сложнее. Более того, многие авторы сознательно вводят аудиторию в заблуждение, продвигая недостоверный контент, так как в отличие от официальных СМИ, не несут ответственности за изданную новость или сюжет", – продолжил политический консультант.
Чтобы обезопасить себя от влияния фейков, эксперт порекомендовал соблюдать информационную безопасность. То есть, использовать проверенные ее источники. Не становиться распространителем информации, если лично не удостоверились в ее подлинности. А также постараться критически анализировать контент в социальных сетях и мессенджерах. По мнению Батурина, последние очень часто транслируют только какую-то часть новости, что позволяет трактовать события так, как удобно авторам сообщения.