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Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик
Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик
Российский истребитель Су-27 выпустил ракету в сторону британского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщил глава минобороны Великобритании Бен... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T17:31
2022-10-20T17:32
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 отк – РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 выпустил ракету в сторону британского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте.По словам Уоллеса, во взаимодействие с "невооруженным разведывательным самолетом британских ВВС RC-135W Rivet Joint, осуществляющим рутинное патрулирование над Черным морем" вошли два российских вооруженных истребителя Су-27, один из которых совершил пуск ракеты."Один из самолетов Су-27 выпустил ракету вблизи Rivet Joint, но за пределами прямой видимости", – сказал Уоллес.По словам министра, инцидент со стрельбой произошел 29 сентября, он длился 19 минут, после чего самолет британских ВВС завершил патрулирование и вернулся на базу.В связи с произошедшим военное ведомство Великобритании обратилось к своим коллегам в России, министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову и приостановило патрулирование в данном районе до получения ответа из Москвы.По словам Уоллеса, ответ последовал 10 октября, в нем российское военное ведомство сообщило, что инцидент имел место в международном воздушном пространстве. Его причиной в Минобороны РФ назвали "технический сбой" на борту российского истребителя.После консультации с союзниками, Лондон принял решение возобновить патрулирование, но уже в сопровождении своих истребителей.ВВС Великобритании нередко проводят разведку у границ России. Над Черным морем британский борт появлялся 10 октября, после нанесения ВС РФ массированного удара по критическим объектам на Украине.
https://crimea.ria.ru/20221020/kak-rossiyskie-drony-unichtozhayut-voennuyu-tekhniku-vsu---video-1124992173.html
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в мире, великобритания
Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик

Российский Су-27 выпустил ракету в британский самолет над Черным морем – МО Великобритании

17:31 20.10.2022 (обновлено: 17:32 20.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 отк – РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 выпустил ракету в сторону британского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте.
По словам Уоллеса, во взаимодействие с "невооруженным разведывательным самолетом британских ВВС RC-135W Rivet Joint, осуществляющим рутинное патрулирование над Черным морем" вошли два российских вооруженных истребителя Су-27, один из которых совершил пуск ракеты.
"Один из самолетов Су-27 выпустил ракету вблизи Rivet Joint, но за пределами прямой видимости", – сказал Уоллес.
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По словам министра, инцидент со стрельбой произошел 29 сентября, он длился 19 минут, после чего самолет британских ВВС завершил патрулирование и вернулся на базу.
В связи с произошедшим военное ведомство Великобритании обратилось к своим коллегам в России, министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову и приостановило патрулирование в данном районе до получения ответа из Москвы.
По словам Уоллеса, ответ последовал 10 октября, в нем российское военное ведомство сообщило, что инцидент имел место в международном воздушном пространстве. Его причиной в Минобороны РФ назвали "технический сбой" на борту российского истребителя.
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ВВС Великобритании нередко проводят разведку у границ России. Над Черным морем британский борт появлялся 10 октября, после нанесения ВС РФ массированного удара по критическим объектам на Украине.
 
В миреВеликобритания
 
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