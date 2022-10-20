https://crimea.ria.ru/20221020/istrebitel-vvs-rf-vypustil-raketu-v-britanskiy-samolet-razvedchik-1125004397.html

Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик

Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик

Российский истребитель Су-27 выпустил ракету в сторону британского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщил глава минобороны Великобритании Бен... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T17:31

2022-10-20T17:31

2022-10-20T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 отк – РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 выпустил ракету в сторону британского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте.По словам Уоллеса, во взаимодействие с "невооруженным разведывательным самолетом британских ВВС RC-135W Rivet Joint, осуществляющим рутинное патрулирование над Черным морем" вошли два российских вооруженных истребителя Су-27, один из которых совершил пуск ракеты."Один из самолетов Су-27 выпустил ракету вблизи Rivet Joint, но за пределами прямой видимости", – сказал Уоллес.По словам министра, инцидент со стрельбой произошел 29 сентября, он длился 19 минут, после чего самолет британских ВВС завершил патрулирование и вернулся на базу.В связи с произошедшим военное ведомство Великобритании обратилось к своим коллегам в России, министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову и приостановило патрулирование в данном районе до получения ответа из Москвы.По словам Уоллеса, ответ последовал 10 октября, в нем российское военное ведомство сообщило, что инцидент имел место в международном воздушном пространстве. Его причиной в Минобороны РФ назвали "технический сбой" на борту российского истребителя.После консультации с союзниками, Лондон принял решение возобновить патрулирование, но уже в сопровождении своих истребителей.ВВС Великобритании нередко проводят разведку у границ России. Над Черным морем британский борт появлялся 10 октября, после нанесения ВС РФ массированного удара по критическим объектам на Украине.

https://crimea.ria.ru/20221020/kak-rossiyskie-drony-unichtozhayut-voennuyu-tekhniku-vsu---video-1124992173.html

https://crimea.ria.ru/20220826/dlya-chego-samolet-nato-priblizilsya-k-krymskomu-mostu--voennyy-ekspert-1124302065.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания