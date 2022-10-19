https://crimea.ria.ru/20221019/v-sevastopole-zaderzhali-seriynogo-vora-domushnika-1124973356.html
В Севастополе задержали серийного вора-домушника
В Севастополе задержали серийного вора-домушника - РИА Новости Крым, 19.10.2022
В Севастополе задержали серийного вора-домушника
Сотрудники уголовного розыска в Севастополе задержали домушника, успевшего вынести из нескольких частных домов собственность на сумму более чем полмиллиона... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T19:13
2022-10-19T19:13
2022-10-19T19:13
происшествия
севастополь
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122215871_0:174:1671:1114_1920x0_80_0_0_70b07ade8e017c5f650e99097f89a474.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники уголовного розыска в Севастополе задержали домушника, успевшего вынести из нескольких частных домов собственность на сумму более чем полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу."Часть похищенного злоумышленник успел сдать в комиссионные магазины, оставшееся решил добровольно выдать сотрудникам полиции в ходе обыска по месту его жительства", – рассказали в ведомстве.Правоохранители установили причастность мужчины к трем эпизодам краж. Общая сумма ущерба, причиненного хозяевам собственности, превысила четверть миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 6 лет лишения свободы.Ранее в Симферополе задержали вора, выносившего из магазина кассовые аппараты.
https://crimea.ria.ru/20220829/krazha-vo-vremya-spa-v-krymu-turistka-obchistila-pensionerku-na-200-tysyach-1124331455.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122215871_158:0:1643:1114_1920x0_80_0_0_a4f9eb8004c609f141fc24f062610deb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Севастополе задержали серийного вора-домушника
В Севастополе вор-домушник нажился на четверть миллиона – ему грозит до шести лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники уголовного розыска в Севастополе задержали домушника, успевшего вынести из нескольких частных домов собственность на сумму более чем полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу.
Кражи 35-летний местный житель совершал в садовых товариществах. Что-то брал непосредственно в домах, что-то в гаражах и банях. Проникал внутрь в отсутствие хозяев, отжимая металлопластиковые двери или окна. Особенно падким был на электроинструменты, но иногда привлекала его и цифровая техника.
"Часть похищенного злоумышленник успел сдать в комиссионные магазины, оставшееся решил добровольно выдать сотрудникам полиции в ходе обыска по месту его жительства", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители установили причастность мужчины к трем эпизодам краж. Общая сумма ущерба, причиненного хозяевам собственности, превысила четверть миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 6 лет лишения свободы.