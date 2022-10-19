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В Севастополе задержали серийного вора-домушника - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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В Севастополе задержали серийного вора-домушника
В Севастополе задержали серийного вора-домушника - РИА Новости Крым, 19.10.2022
В Севастополе задержали серийного вора-домушника
Сотрудники уголовного розыска в Севастополе задержали домушника, успевшего вынести из нескольких частных домов собственность на сумму более чем полмиллиона... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T19:13
2022-10-19T19:13
происшествия
севастополь
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники уголовного розыска в Севастополе задержали домушника, успевшего вынести из нескольких частных домов собственность на сумму более чем полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу."Часть похищенного злоумышленник успел сдать в комиссионные магазины, оставшееся решил добровольно выдать сотрудникам полиции в ходе обыска по месту его жительства", – рассказали в ведомстве.Правоохранители установили причастность мужчины к трем эпизодам краж. Общая сумма ущерба, причиненного хозяевам собственности, превысила четверть миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 6 лет лишения свободы.Ранее в Симферополе задержали вора, выносившего из магазина кассовые аппараты.
https://crimea.ria.ru/20220829/krazha-vo-vremya-spa-v-krymu-turistka-obchistila-pensionerku-na-200-tysyach-1124331455.html
севастополь
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РИА Новости Крым
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60
происшествия, севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Севастополе задержали серийного вора-домушника

В Севастополе вор-домушник нажился на четверть миллиона – ему грозит до шести лет

19:13 19.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр Дружиновичвисячий замок на воротах
висячий замок на воротах - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники уголовного розыска в Севастополе задержали домушника, успевшего вынести из нескольких частных домов собственность на сумму более чем полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу.
Кражи 35-летний местный житель совершал в садовых товариществах. Что-то брал непосредственно в домах, что-то в гаражах и банях. Проникал внутрь в отсутствие хозяев, отжимая металлопластиковые двери или окна. Особенно падким был на электроинструменты, но иногда привлекала его и цифровая техника.
"Часть похищенного злоумышленник успел сдать в комиссионные магазины, оставшееся решил добровольно выдать сотрудникам полиции в ходе обыска по месту его жительства", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители установили причастность мужчины к трем эпизодам краж. Общая сумма ущерба, причиненного хозяевам собственности, превысила четверть миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее в Симферополе задержали вора, выносившего из магазина кассовые аппараты.
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