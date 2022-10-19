https://crimea.ria.ru/20221019/v-sevastopole-zaderzhali-seriynogo-vora-domushnika-1124973356.html

В Севастополе задержали серийного вора-домушника

В Севастополе задержали серийного вора-домушника - РИА Новости Крым, 19.10.2022

В Севастополе задержали серийного вора-домушника

Сотрудники уголовного розыска в Севастополе задержали домушника, успевшего вынести из нескольких частных домов собственность на сумму более чем полмиллиона... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T19:13

2022-10-19T19:13

2022-10-19T19:13

происшествия

севастополь

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники уголовного розыска в Севастополе задержали домушника, успевшего вынести из нескольких частных домов собственность на сумму более чем полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу."Часть похищенного злоумышленник успел сдать в комиссионные магазины, оставшееся решил добровольно выдать сотрудникам полиции в ходе обыска по месту его жительства", – рассказали в ведомстве.Правоохранители установили причастность мужчины к трем эпизодам краж. Общая сумма ущерба, причиненного хозяевам собственности, превысила четверть миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 6 лет лишения свободы.Ранее в Симферополе задержали вора, выносившего из магазина кассовые аппараты.

https://crimea.ria.ru/20220829/krazha-vo-vremya-spa-v-krymu-turistka-obchistila-pensionerku-na-200-tysyach-1124331455.html

севастополь

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происшествия, севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)