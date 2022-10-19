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В Крыму инфляция снижается второй месяц подряд
В Крыму инфляция снижается второй месяц подряд - РИА Новости Крым, 19.10.2022
В Крыму инфляция снижается второй месяц подряд
В Республике Крым второй месяц подряд снижается годовая инфляция: в сентябре она замедлилась почти до 14% после 15,5% в августе, сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T08:55
2022-10-19T08:55
2022-10-19T08:55
банк россии
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Республике Крым второй месяц подряд снижается годовая инфляция: в сентябре она замедлилась почти до 14% после 15,5% в августе, сообщили в региональном отделении Банка России.По данным регулятора, на динамику цен повлияли увеличение предложения на продовольственных рынках и сдержанная динамика потребительского спроса.Так, подешевели морковь, картофель, капуста, помидоры и лук. Этому способствовало увеличение их поставок из соседних регионов и стран ближнего зарубежья.По этой же причине упали в цене груши, лимоны, апельсины и виноград. Дополнительное влияние оказала отмена запрета на ввоз этих фруктов из ряда зарубежных стран.Кроме того, в сентябре в Крыму дешевели яйца. Также благодаря росту производства в животноводстве снизились годовые темпы прироста цен на говядину, свинину и мясо птицы. Этому способствовали рост производства комбикормов, снижение цен на зерно, ограничение экспорта сои и шрота и льготное кредитование отрасли.По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 11-13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
https://crimea.ria.ru/20221003/khersonschina-i-zaporozhskaya-oblast-pomogli-snizit-tseny-na-produkty-v-krymu-1124705009.html
https://crimea.ria.ru/20221018/produkty-osago-i-bilety-na-poezda-chto-podeshevelo-i-podorozhalo-v-krymu-1124961784.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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банк россии, крым, экономика
В Крыму инфляция снижается второй месяц подряд
Банк России: в Республике Крым второй месяц подряд снижается годовая инфляция
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Республике Крым второй месяц подряд снижается годовая инфляция: в сентябре она замедлилась почти до 14% после 15,5% в августе, сообщили в региональном отделении Банка России.
По данным регулятора, на динамику цен повлияли увеличение предложения на продовольственных рынках и сдержанная динамика потребительского спроса.
"Ощутимее всего замедлился годовой прирост цен на продукты питания – почти на 3 процентных пункта, составив 14,4%. Весомый вклад в такую динамику внесло изменение цен на овощи "борщевого набора", яйца и мясо", - говорится в отчете.
Так, подешевели морковь, картофель, капуста, помидоры и лук. Этому способствовало увеличение их поставок из соседних регионов и стран ближнего зарубежья.
По этой же причине упали в цене груши, лимоны, апельсины и виноград. Дополнительное влияние оказала отмена запрета на ввоз этих фруктов из ряда зарубежных стран.
Кроме того, в сентябре в Крыму дешевели яйца. Также благодаря росту производства в животноводстве снизились годовые темпы прироста цен на говядину, свинину и мясо птицы. Этому способствовали рост производства комбикормов, снижение цен на зерно, ограничение экспорта сои и шрота и льготное кредитование отрасли.
"На старте осеннего сезона в регионе подешевели смартфоны и замедлился рост цен на телевизоры, бытовые плиты, холодильники и легковые автомобили импортного и отечественного производства. Основным фактором стало ослабление потребительского спроса на эти товары, второстепенными – произошедшее ранее укрепление рубля и постепенное налаживание механизма параллельного импорта", - добавили в ЦБ.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 11-13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.