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В каких странах принимают карты "Мир" - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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В каких странах принимают карты "Мир"
В каких странах принимают карты "Мир" - РИА Новости Крым, 19.10.2022
В каких странах принимают карты "Мир"
Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия по-прежнему принимают карты платежной системы... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T20:38
2022-10-19T20:38
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия по-прежнему принимают карты платежной системы "Мир", но в ряде этих стран по их обслуживанию есть ограничения, пишет РИА Новости.По данным ресурса, в Казахстане средства с карты "Мир" невозможно обналичить в банкоматах, при этом можно рассчитаться картой за услуги и товары, а во Вьетнаме, Киргизии, Таджикистане такие карты обслуживают не все банки.При этом сейчас процесс внедрения карт "Мир" идет в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе и Маврикии, в Нигерии и Эфиопии.Отмечается также, что Турция, прекратившая работу с картами российского образца из-за давления минфина США, пригрозившего Анкаре санкциями, сейчас ведет диалог в РФ о возможности использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы "Миру".Ранее в Госдуме оценили финансовую систему России. Санкционное давление беспрецедентно, но государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость экономики.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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в мире, экономика
В каких странах принимают карты "Мир"

Сейчас картой "Мир" можно рассчитаться в десяти странах

20:38 19.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия по-прежнему принимают карты платежной системы "Мир", но в ряде этих стран по их обслуживанию есть ограничения, пишет РИА Новости.
По данным ресурса, в Казахстане средства с карты "Мир" невозможно обналичить в банкоматах, при этом можно рассчитаться картой за услуги и товары, а во Вьетнаме, Киргизии, Таджикистане такие карты обслуживают не все банки.
При этом сейчас процесс внедрения карт "Мир" идет в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе и Маврикии, в Нигерии и Эфиопии.
Отмечается также, что Турция, прекратившая работу с картами российского образца из-за давления минфина США, пригрозившего Анкаре санкциями, сейчас ведет диалог в РФ о возможности использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы "Миру".
Ранее в Госдуме оценили финансовую систему России. Санкционное давление беспрецедентно, но государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость экономики.
 
В миреЭкономика
 
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