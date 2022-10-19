https://crimea.ria.ru/20221019/v-kakikh-stranakh-prinimayut-karty-mir-1124965929.html

В каких странах принимают карты "Мир"

В каких странах принимают карты "Мир" - РИА Новости Крым, 19.10.2022

В каких странах принимают карты "Мир"

Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия по-прежнему принимают карты платежной системы... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T20:38

2022-10-19T20:38

2022-10-19T20:38

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия по-прежнему принимают карты платежной системы "Мир", но в ряде этих стран по их обслуживанию есть ограничения, пишет РИА Новости.По данным ресурса, в Казахстане средства с карты "Мир" невозможно обналичить в банкоматах, при этом можно рассчитаться картой за услуги и товары, а во Вьетнаме, Киргизии, Таджикистане такие карты обслуживают не все банки.При этом сейчас процесс внедрения карт "Мир" идет в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе и Маврикии, в Нигерии и Эфиопии.Отмечается также, что Турция, прекратившая работу с картами российского образца из-за давления минфина США, пригрозившего Анкаре санкциями, сейчас ведет диалог в РФ о возможности использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы "Миру".Ранее в Госдуме оценили финансовую систему России. Санкционное давление беспрецедентно, но государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость экономики.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, экономика