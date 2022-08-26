https://crimea.ria.ru/20220826/v-gosdume-otsenili-finansovuyu-sistemu-rossii-1124295760.html
В Госдуме оценили финансовую систему России
В Госдуме оценили финансовую систему России - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Госдуме оценили финансовую систему России
Санкционное давление на Россию беспрецедентно, однако государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость финансовой системы. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T07:49
2022-08-26T07:49
2022-08-26T07:49
радио "спутник в крыму"
санкции против россии
экономика
российская федерация (россия, рф)
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111502/78/1115027880_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_038282558fe2d6e994136bbce72bb6be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Санкционное давление на Россию беспрецедентно, однако государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость финансовой системы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Тот объем антироссийских санкций и примененных решений не имеет аналогов, даже в отношении Германии в годы Второй мировой войны", – отметил эксперт.По словам Аксакова, несмотря на давление со стороны Запада и ЕС, экономика России остается устойчивой. При этом он указал на падение товарооборота, в большей степени из-за потери торговых связей с западной Европой – главным торговым партнером РФ.Устойчивость финансовой системы России Аксаков объяснил оперативной работой над созданием альтернативной системы платежей, в том числе карты "МИР"."Финансовая система устойчива, при том, что крупнейшие банки отключили от SWIFT, который обеспечивает финансовые расчеты и платежи за поставленный товар и выполненные работы. Все благодаря тому, что, когда Крым вошел в состав России, мы начали работать над созданием альтернативной системы быстрых платежей и нашей карты "МИР"", – резюмировал он.
https://crimea.ria.ru/20220816/v-gosdume-otsenili-prodovolstvennuyu-bezopasnost-rossii-1124164925.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111502/78/1115027880_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_4ed2783e557f2a00d2216771569ba67f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции против россии, экономика, российская федерация (россия, рф), мнения
В Госдуме оценили финансовую систему России
Депутат Госдумы: РФ сохранила устойчивую финансовую систему, несмотря на санкции
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым
. Санкционное давление на Россию беспрецедентно, однако государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость финансовой системы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Тот объем антироссийских санкций и примененных решений не имеет аналогов, даже в отношении Германии в годы Второй мировой войны", – отметил эксперт.
По словам Аксакова, несмотря на давление со стороны Запада и ЕС, экономика России остается устойчивой. При этом он указал на падение товарооборота, в большей степени из-за потери торговых связей с западной Европой – главным торговым партнером РФ.
"Оборот с западной Европой составлял около 300 млрд долларов, это не могло не сказаться на объемах ВВП. Но экономика перестроилась, увеличивается импорт за счет азиатских стран, резко увеличился товарооборот с Китаем, Индией, Африкой, Латинской Америкой", – пояснил он.
Устойчивость финансовой системы России Аксаков объяснил оперативной работой над созданием альтернативной системы платежей, в том числе карты "МИР".
"Финансовая система устойчива, при том, что крупнейшие банки отключили от SWIFT, который обеспечивает финансовые расчеты и платежи за поставленный товар и выполненные работы. Все благодаря тому, что, когда Крым вошел в состав России, мы начали работать над созданием альтернативной системы быстрых платежей и нашей карты "МИР"", – резюмировал он.