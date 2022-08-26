https://crimea.ria.ru/20220826/v-gosdume-otsenili-finansovuyu-sistemu-rossii-1124295760.html

В Госдуме оценили финансовую систему России

В Госдуме оценили финансовую систему России - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В Госдуме оценили финансовую систему России

Санкционное давление на Россию беспрецедентно, однако государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость финансовой системы. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T07:49

2022-08-26T07:49

2022-08-26T07:49

радио "спутник в крыму"

санкции против россии

экономика

российская федерация (россия, рф)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Санкционное давление на Россию беспрецедентно, однако государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость финансовой системы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Тот объем антироссийских санкций и примененных решений не имеет аналогов, даже в отношении Германии в годы Второй мировой войны", – отметил эксперт.По словам Аксакова, несмотря на давление со стороны Запада и ЕС, экономика России остается устойчивой. При этом он указал на падение товарооборота, в большей степени из-за потери торговых связей с западной Европой – главным торговым партнером РФ.Устойчивость финансовой системы России Аксаков объяснил оперативной работой над созданием альтернативной системы платежей, в том числе карты "МИР"."Финансовая система устойчива, при том, что крупнейшие банки отключили от SWIFT, который обеспечивает финансовые расчеты и платежи за поставленный товар и выполненные работы. Все благодаря тому, что, когда Крым вошел в состав России, мы начали работать над созданием альтернативной системы быстрых платежей и нашей карты "МИР"", – резюмировал он.

https://crimea.ria.ru/20220816/v-gosdume-otsenili-prodovolstvennuyu-bezopasnost-rossii-1124164925.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, экономика, российская федерация (россия, рф), мнения