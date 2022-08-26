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В Госдуме оценили финансовую систему России - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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В Госдуме оценили финансовую систему России
В Госдуме оценили финансовую систему России - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Госдуме оценили финансовую систему России
Санкционное давление на Россию беспрецедентно, однако государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость финансовой системы. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T07:49
2022-08-26T07:49
радио "спутник в крыму"
санкции против россии
экономика
российская федерация (россия, рф)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Санкционное давление на Россию беспрецедентно, однако государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость финансовой системы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Тот объем антироссийских санкций и примененных решений не имеет аналогов, даже в отношении Германии в годы Второй мировой войны", – отметил эксперт.По словам Аксакова, несмотря на давление со стороны Запада и ЕС, экономика России остается устойчивой. При этом он указал на падение товарооборота, в большей степени из-за потери торговых связей с западной Европой – главным торговым партнером РФ.Устойчивость финансовой системы России Аксаков объяснил оперативной работой над созданием альтернативной системы платежей, в том числе карты "МИР"."Финансовая система устойчива, при том, что крупнейшие банки отключили от SWIFT, который обеспечивает финансовые расчеты и платежи за поставленный товар и выполненные работы. Все благодаря тому, что, когда Крым вошел в состав России, мы начали работать над созданием альтернативной системы быстрых платежей и нашей карты "МИР"", – резюмировал он.
https://crimea.ria.ru/20220816/v-gosdume-otsenili-prodovolstvennuyu-bezopasnost-rossii-1124164925.html
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санкции против россии, экономика, российская федерация (россия, рф), мнения
В Госдуме оценили финансовую систему России

Депутат Госдумы: РФ сохранила устойчивую финансовую систему, несмотря на санкции

07:49 26.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервые карты национальной платежной системы "Мир"
Первые карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Санкционное давление на Россию беспрецедентно, однако государству удается восстановить товарооборот и сохранить устойчивость финансовой системы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Тот объем антироссийских санкций и примененных решений не имеет аналогов, даже в отношении Германии в годы Второй мировой войны", – отметил эксперт.
По словам Аксакова, несмотря на давление со стороны Запада и ЕС, экономика России остается устойчивой. При этом он указал на падение товарооборота, в большей степени из-за потери торговых связей с западной Европой – главным торговым партнером РФ.
"Оборот с западной Европой составлял около 300 млрд долларов, это не могло не сказаться на объемах ВВП. Но экономика перестроилась, увеличивается импорт за счет азиатских стран, резко увеличился товарооборот с Китаем, Индией, Африкой, Латинской Америкой", – пояснил он.
Устойчивость финансовой системы России Аксаков объяснил оперативной работой над созданием альтернативной системы платежей, в том числе карты "МИР".
"Финансовая система устойчива, при том, что крупнейшие банки отключили от SWIFT, который обеспечивает финансовые расчеты и платежи за поставленный товар и выполненные работы. Все благодаря тому, что, когда Крым вошел в состав России, мы начали работать над созданием альтернативной системы быстрых платежей и нашей карты "МИР"", – резюмировал он.
Продовольственный магазин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 03:24Радио "Спутник в Крыму"
В Госдуме оценили продовольственную безопасность России
 
Радио "Спутник в Крыму"Санкции против РоссииЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Мнения
 
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