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Совбез обсудил новые угрозы в условиях миграционного кризиса в мире - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Совбез обсудил новые угрозы в условиях миграционного кризиса в мире
Совбез обсудил новые угрозы в условиях миграционного кризиса в мире - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Совбез обсудил новые угрозы в условиях миграционного кризиса в мире
Совет безопасности РФ обсудил новые вызовы и угрозы национальной безопасности в условиях обострения мирового миграционного кризиса. Об этом по итогам заседания... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T16:37
2022-10-19T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Совет безопасности РФ обсудил новые вызовы и угрозы национальной безопасности в условиях обострения мирового миграционного кризиса. Об этом по итогам заседания сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.В ходе совещания с членами совета президент России Владимир Путин сообщил о необходимости скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики, которая "должна в полной мере учитывать весь комплекс существующих и потенциальных вызовов"."Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности. Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу, и нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения", – сказал президент.По оценкам ООН, сейчас в мире насчитывается свыше 280 миллионов мигрантов, и эта цифра растет ежегодно. Многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали "деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты", подчеркнул Николай Патрушев. Изменилась ситуация в миграционной сфере и в нашей стране."На фоне ослабления карантинных ограничений после пандемии коронавируса в этом году на треть выросло число иностранцев, прибывших в Россию преимущественно с целью трудоустройства. Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима. В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции", - подчеркнул Патрушев.Особое внимание, подчеркнул Патрушев, по-прежнему будет уделено поддержке людей, прибывших из пострадавших от действий украинских неонацистов населенных пунктов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По мере создания безопасных условий в этих регионах государство окажет всестороннее содействие их возвращению к местам постоянного проживания.Также выработаны дополнительные меры по защите за рубежом россиян, попавших в затруднительное положение в результате русофобской политики недружественных государств. Правоохранителям и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения терактов и других преступлений.
https://crimea.ria.ru/20221019/gubernatory-poluchat-dopolnitelnye-polnomochiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-1124978984.html
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Совбез обсудил новые угрозы в условиях миграционного кризиса в мире

Патрушев: Совбез обсудил вызовы и угрозы нацбезопасности в условиях миграционного кризиса

16:37 19.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Совет безопасности РФ обсудил новые вызовы и угрозы национальной безопасности в условиях обострения мирового миграционного кризиса. Об этом по итогам заседания сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
В ходе совещания с членами совета президент России Владимир Путин сообщил о необходимости скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики, которая "должна в полной мере учитывать весь комплекс существующих и потенциальных вызовов".
"Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности. Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу, и нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения", – сказал президент.
По оценкам ООН, сейчас в мире насчитывается свыше 280 миллионов мигрантов, и эта цифра растет ежегодно. Многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали "деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты", подчеркнул Николай Патрушев. Изменилась ситуация в миграционной сфере и в нашей стране.
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"На фоне ослабления карантинных ограничений после пандемии коронавируса в этом году на треть выросло число иностранцев, прибывших в Россию преимущественно с целью трудоустройства. Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима. В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции", - подчеркнул Патрушев.
В связи с этим на заседании Совета Безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую Концепцию государственной миграционной политики РФ и подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной Концепции.
Особое внимание, подчеркнул Патрушев, по-прежнему будет уделено поддержке людей, прибывших из пострадавших от действий украинских неонацистов населенных пунктов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По мере создания безопасных условий в этих регионах государство окажет всестороннее содействие их возвращению к местам постоянного проживания.
Также выработаны дополнительные меры по защите за рубежом россиян, попавших в затруднительное положение в результате русофобской политики недружественных государств. Правоохранителям и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения терактов и других преступлений.
"Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - заключил Патрушев.
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