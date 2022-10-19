https://crimea.ria.ru/20221019/sovbez-obsudil-novye-ugrozy-v-usloviyakh-migratsionnogo-krizisa-v-mire-1124984271.html

Совбез обсудил новые угрозы в условиях миграционного кризиса в мире

Совбез обсудил новые угрозы в условиях миграционного кризиса в мире - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Совбез обсудил новые угрозы в условиях миграционного кризиса в мире

Совет безопасности РФ обсудил новые вызовы и угрозы национальной безопасности в условиях обострения мирового миграционного кризиса. Об этом по итогам заседания... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T16:37

2022-10-19T16:37

2022-10-19T16:37

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Совет безопасности РФ обсудил новые вызовы и угрозы национальной безопасности в условиях обострения мирового миграционного кризиса. Об этом по итогам заседания сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.В ходе совещания с членами совета президент России Владимир Путин сообщил о необходимости скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики, которая "должна в полной мере учитывать весь комплекс существующих и потенциальных вызовов"."Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности. Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу, и нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения", – сказал президент.По оценкам ООН, сейчас в мире насчитывается свыше 280 миллионов мигрантов, и эта цифра растет ежегодно. Многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали "деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты", подчеркнул Николай Патрушев. Изменилась ситуация в миграционной сфере и в нашей стране."На фоне ослабления карантинных ограничений после пандемии коронавируса в этом году на треть выросло число иностранцев, прибывших в Россию преимущественно с целью трудоустройства. Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима. В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции", - подчеркнул Патрушев.Особое внимание, подчеркнул Патрушев, по-прежнему будет уделено поддержке людей, прибывших из пострадавших от действий украинских неонацистов населенных пунктов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По мере создания безопасных условий в этих регионах государство окажет всестороннее содействие их возвращению к местам постоянного проживания.Также выработаны дополнительные меры по защите за рубежом россиян, попавших в затруднительное положение в результате русофобской политики недружественных государств. Правоохранителям и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения терактов и других преступлений.

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https://crimea.ria.ru/20221013/erdogan-predlozhil-obnovit-sistemu-mirovoy-bezopasnosti-1124849773.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, политика