https://crimea.ria.ru/20221019/garpun-so-strelami-i-nozh-zhitel-kubani-ustroil-raspravu-v-dachnom-poselke-1124971354.html

Гарпун со стрелами и нож: житель Кубани устроил расправу в дачном поселке

Гарпун со стрелами и нож: житель Кубани устроил расправу в дачном поселке - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Гарпун со стрелами и нож: житель Кубани устроил расправу в дачном поселке

Экс-глава садового товарищества в Армавире предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины и покушении на убийство двух женщин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T10:24

2022-10-19T10:24

2022-10-19T10:25

происшествия

кубань

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Экс-глава садового товарищества в Армавире предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины и покушении на убийство двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого следственного управления.По данным ведомства, нападение совершено на территории СНТ. 61-летний подозреваемый имел конфликт с действующим главой, юристом и бухгалтером товарищества. Весной его уведомили о возможном отключении его дома от водоснабжения из-за долгов. Не согласившись с этим, мужчина решил разобраться:В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Он заключен под стражу. Судьбу злоумышленника решит суд.

кубань

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубань, ск рф (следственный комитет российской федерации)