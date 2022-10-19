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Гарпун со стрелами и нож: житель Кубани устроил расправу в дачном поселке - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Гарпун со стрелами и нож: житель Кубани устроил расправу в дачном поселке
Гарпун со стрелами и нож: житель Кубани устроил расправу в дачном поселке - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Гарпун со стрелами и нож: житель Кубани устроил расправу в дачном поселке
Экс-глава садового товарищества в Армавире предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины и покушении на убийство двух женщин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T10:24
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происшествия
кубань
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Экс-глава садового товарищества в Армавире предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины и покушении на убийство двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого следственного управления.По данным ведомства, нападение совершено на территории СНТ. 61-летний подозреваемый имел конфликт с действующим главой, юристом и бухгалтером товарищества. Весной его уведомили о возможном отключении его дома от водоснабжения из-за долгов. Не согласившись с этим, мужчина решил разобраться:В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Он заключен под стражу. Судьбу злоумышленника решит суд.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
происшествия, кубань, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Гарпун со стрелами и нож: житель Кубани устроил расправу в дачном поселке

Житель Кубани убил из гарпуна юриста садового товарищества и ранил двух женщин

10:24 19.10.2022 (обновлено: 10:25 19.10.2022)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Экс-глава садового товарищества в Армавире предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины и покушении на убийство двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого следственного управления.
По данным ведомства, нападение совершено на территории СНТ. 61-летний подозреваемый имел конфликт с действующим главой, юристом и бухгалтером товарищества. Весной его уведомили о возможном отключении его дома от водоснабжения из-за долгов. Не согласившись с этим, мужчина решил разобраться:
"Фигурант прибыл к управлению товарищества, вооружившись двумя гарпунами со стрелами и кухонным ножом. Там не меньше двух раз выстрелил в 65-летнего юриста организации, но, встретив сопротивление, убил мужчину ударом ножа в шею. Затем обвиняемый выстрелил в обеих сотрудниц и нанес одной из них несколько ударов ножом, отмечает ведомство. Одна из женщин смогла выбежать на улицу и позвать на помощь прохожего. На место вызвали полицию", - рассказали в СК.
В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Он заключен под стражу. Судьбу злоумышленника решит суд.
 
ПроисшествияКубаньСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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