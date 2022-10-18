https://crimea.ria.ru/20221018/vlasti-novoy-kakhovki-oprovergli-gibel-lyudey-pri-obstrele-vsu-1124962488.html
Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ
Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ
В результате ракетного обстрела стадиона в Новой Каховке Херсонской области пострадали два человека, информация о погибших не соответствует действительности. Об РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T17:26
2022-10-18T17:26
2022-10-18T17:26
херсонская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного обстрела стадиона в Новой Каховке Херсонской области пострадали два человека, информация о погибших не соответствует действительности. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.Ранее власти сообщали о двух погибших в результате обстрела стадиона "Энергия" в Новой Каховке. Сообщалось также, что один человек с осколочными ранениями доставлен в больницу.Власти также указали, что после удара стадион на долгий срок остался без электроснабжения."Что искала эта ракета на самом мирном после детских садиков и школ в городе объекте, неизвестно. Но вот то, что от ракеты стадион на долгий срок остался без электроснабжения, это точно. Ракета была начинена шрапнелью, последствия применения которой видны на стене подстанции и корпусе трансформатора", — рассказали в администрации.
https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-iz-himars-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-1124948450.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине
Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ
Власти Новой Каховки опровергли гибель мирных жителей на стадионе после удара ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного обстрела стадиона в Новой Каховке Херсонской области пострадали два человека, информация о погибших не соответствует действительности. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.
Ранее власти сообщали о двух погибших
в результате обстрела стадиона "Энергия" в Новой Каховке. Сообщалось также, что один человек с осколочными ранениями доставлен в больницу.
"По уточненной информации, погибших от ракетного обстрела на Новокаховском стадионе "Энергия" нет. Есть двое раненых, которым в городской больнице оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении администрации.
Власти также указали, что после удара стадион на долгий срок остался без электроснабжения.
"Что искала эта ракета на самом мирном после детских садиков и школ в городе объекте, неизвестно. Но вот то, что от ракеты стадион на долгий срок остался без электроснабжения, это точно. Ракета была начинена шрапнелью, последствия применения которой видны на стене подстанции и корпусе трансформатора", — рассказали в администрации.