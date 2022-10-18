https://crimea.ria.ru/20221018/vlasti-novoy-kakhovki-oprovergli-gibel-lyudey-pri-obstrele-vsu-1124962488.html

Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ

Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ

В результате ракетного обстрела стадиона в Новой Каховке Херсонской области пострадали два человека, информация о погибших не соответствует действительности. Об РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T17:26

2022-10-18T17:26

2022-10-18T17:26

херсонская область

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного обстрела стадиона в Новой Каховке Херсонской области пострадали два человека, информация о погибших не соответствует действительности. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.Ранее власти сообщали о двух погибших в результате обстрела стадиона "Энергия" в Новой Каховке. Сообщалось также, что один человек с осколочными ранениями доставлен в больницу.Власти также указали, что после удара стадион на долгий срок остался без электроснабжения."Что искала эта ракета на самом мирном после детских садиков и школ в городе объекте, неизвестно. Но вот то, что от ракеты стадион на долгий срок остался без электроснабжения, это точно. Ракета была начинена шрапнелью, последствия применения которой видны на стене подстанции и корпусе трансформатора", — рассказали в администрации.

https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-iz-himars-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-1124948450.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине