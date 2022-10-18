Рейтинг@Mail.ru
Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221018/vlasti-novoy-kakhovki-oprovergli-gibel-lyudey-pri-obstrele-vsu-1124962488.html
Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ
Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ
В результате ракетного обстрела стадиона в Новой Каховке Херсонской области пострадали два человека, информация о погибших не соответствует действительности. Об РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T17:26
2022-10-18T17:26
херсонская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123069195_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8e692450339b2943ad2077e615bb6d29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного обстрела стадиона в Новой Каховке Херсонской области пострадали два человека, информация о погибших не соответствует действительности. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.Ранее власти сообщали о двух погибших в результате обстрела стадиона "Энергия" в Новой Каховке. Сообщалось также, что один человек с осколочными ранениями доставлен в больницу.Власти также указали, что после удара стадион на долгий срок остался без электроснабжения."Что искала эта ракета на самом мирном после детских садиков и школ в городе объекте, неизвестно. Но вот то, что от ракеты стадион на долгий срок остался без электроснабжения, это точно. Ракета была начинена шрапнелью, последствия применения которой видны на стене подстанции и корпусе трансформатора", — рассказали в администрации.
https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-iz-himars-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-1124948450.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123069195_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8144e3e3be2ded7a8a7c9f8b2400df41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине
Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ

Власти Новой Каховки опровергли гибель мирных жителей на стадионе после удара ВСУ

17:26 18.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного обстрела стадиона в Новой Каховке Херсонской области пострадали два человека, информация о погибших не соответствует действительности. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.
Ранее власти сообщали о двух погибших в результате обстрела стадиона "Энергия" в Новой Каховке. Сообщалось также, что один человек с осколочными ранениями доставлен в больницу.
"По уточненной информации, погибших от ракетного обстрела на Новокаховском стадионе "Энергия" нет. Есть двое раненых, которым в городской больнице оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении администрации.
Власти также указали, что после удара стадион на долгий срок остался без электроснабжения.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
11:02
ВСУ из HIMARS обстреляли Каховскую ГЭС
"Что искала эта ракета на самом мирном после детских садиков и школ в городе объекте, неизвестно. Но вот то, что от ракеты стадион на долгий срок остался без электроснабжения, это точно. Ракета была начинена шрапнелью, последствия применения которой видны на стене подстанции и корпусе трансформатора", — рассказали в администрации.
 
Херсонская областьПроисшествияСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ
18:02Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней
17:52Когда в Крыму включат отопление в жилых домах
17:33Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области
17:26Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ
17:17В Израиле сделали заявление о поставках вооружения Украине
16:56Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома
16:45Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома
16:34Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены
16:28Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон
16:19ГД приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт
16:08В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУ
15:45Число погибших в Ейске увеличилось до 14
15:41Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря
15:28В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства
15:13Путин созывает Совбез
15:10Грузы в Крым начали доставлять по железной дороге
14:57ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке: есть погибшие
14:50Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей
14:46Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения
Лента новостейМолния