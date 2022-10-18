https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-obstrelyali-stadion-v-novoy-kakhovke-est-pogibshie-1124958643.html

ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке: есть погибшие

ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке: есть погибшие - РИА Новости Крым, 18.10.2022

ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке: есть погибшие

Два человека погибли и один получил ранения в результате ракетного обстрела украинскими военными стадиона в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T14:57

2022-10-18T14:57

2022-10-18T14:57

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один получил ранения в результате ракетного обстрела украинскими военными стадиона в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в городской администрации.Также на стадионе повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла. Над устранением аварии работает бригада Херсонобленерго.Власти города отметили, что это первый обстрел стадиона "Энергия" за все время боевых действий.В ночь на вторник в воздухе над Каховской ГЭС российские средства противовоздушной обороны сбили шесть снарядов HIMARS.

https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-iz-himars-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-1124948450.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости