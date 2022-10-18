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ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке: есть погибшие - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке: есть погибшие
ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке: есть погибшие - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке: есть погибшие
Два человека погибли и один получил ранения в результате ракетного обстрела украинскими военными стадиона в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T14:57
2022-10-18T14:57
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один получил ранения в результате ракетного обстрела украинскими военными стадиона в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в городской администрации.Также на стадионе повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла. Над устранением аварии работает бригада Херсонобленерго.Власти города отметили, что это первый обстрел стадиона "Энергия" за все время боевых действий.В ночь на вторник в воздухе над Каховской ГЭС российские средства противовоздушной обороны сбили шесть снарядов HIMARS.
https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-iz-himars-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-1124948450.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке: есть погибшие

Два человека погибли от ракетного обстрела стадиона в Новой Каховке со стороны ВСУ

14:57 18.10.2022
 
© Telegram замглавы ВГА Херсонской области Екатерины ГубаревойРезультат обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области. Архивное фото
Результат обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области. Архивное фото
© Telegram замглавы ВГА Херсонской области Екатерины Губаревой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один получил ранения в результате ракетного обстрела украинскими военными стадиона в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в городской администрации.
"В результате ракетного удара на стадионе "Энергия" погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу", – говорится в сообщении.
Также на стадионе повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла. Над устранением аварии работает бригада Херсонобленерго.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
11:02
ВСУ из HIMARS обстреляли Каховскую ГЭС
Власти города отметили, что это первый обстрел стадиона "Энергия" за все время боевых действий.
В ночь на вторник в воздухе над Каховской ГЭС российские средства противовоздушной обороны сбили шесть снарядов HIMARS.
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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