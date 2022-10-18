https://crimea.ria.ru/20221018/v-krymu-predlozhili-prepodavat-detyam-idei-filosofa-danilevskogo-s-detsada-1124958158.html
В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада
В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада
Идеи русского философа и социолога Николая Данилевского нужно преподавать детям в доступной форме начиная с детского сада, чтобы дети проникались духом... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T19:28
2022-10-18T19:28
2022-10-18T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Идеи русского философа и социолога Николая Данилевского нужно преподавать детям в доступной форме начиная с детского сада, чтобы дети проникались духом российской национальной идеи, убежден политолог Сергей Киселев."Идеи Данилевского в нашей стране надо бы детям преподавать в доступной для них форме с детского садика, чтобы они проникались духом национальной государственности и национальной идеи", – сказал Киселев в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной 200-летию со дня рождения мыслителя.По словам эксперта, о трудах Данилевского, прежде всего его работа "Россия и Европа", до сих пор мало знают в России, а зачастую и не хотят знать."Идеи и мысли, которые высказывал Данилевский, глубоко национальны и самое главное – призывают к тому, чтобы у нашего народа возродился и укрепился русский дух, дух национального мировосприятия и понимания процессов, которые сегодня происходят в мире", - пояснил Киселев.Политолог Дмитрий Выдрин: о русской идее и будущем Украины >>Он напомнил, что Данилевский в своих трудах резко, но обоснованно критиковал так называемое "европейничанье", называя его "обезьянничаньем" – то есть "творческое бессилие и подражание во всех областях жизни европейским образцам".Николай Данилевский – русский философ, социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель. Один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. Свой основной труд – "Россия и Европа" – Данилевский написал в Крыму, находясь в своем имении в Мшатке (ЮБК). В нем автор выдвинул теорию обособленных, локальных цивилизаций, развивающихся подобно живым организмам. Они находятся в непрерывной борьбе друг с другом и с внешней средой, так же, как и биологические виды, проходят стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели. Россия со славянством, по Данилевскому, образуют новый культурно-исторический тип, который должен проявиться в скором времени, совершенно отличный и отдельный от Европы. По мнению философа, Европа не только чужда, но даже враждебна России, а интересы Европы "не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны".
https://crimea.ria.ru/20220419/kak-budet-prokhodit-izuchenie-istorii-v-nachalnoy-shkole-1122990495.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, общество, образование в крыму и севастополе, мнения
В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада
Политолог Киселев: идеи Данилевского надо преподавать детям в доступной форме с детсада
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Идеи русского философа и социолога Николая Данилевского нужно преподавать детям в доступной форме начиная с детского сада, чтобы дети проникались духом российской национальной идеи, убежден политолог Сергей Киселев.
"Идеи Данилевского в нашей стране надо бы детям преподавать в доступной для них форме с детского садика, чтобы они проникались духом национальной государственности и национальной идеи", – сказал Киселев в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной 200-летию со дня рождения мыслителя.
По словам эксперта, о трудах Данилевского, прежде всего его работа "Россия и Европа", до сих пор мало знают в России, а зачастую и не хотят знать.
"Идеи и мысли, которые высказывал Данилевский, глубоко национальны и самое главное – призывают к тому, чтобы у нашего народа возродился и укрепился русский дух, дух национального мировосприятия и понимания процессов, которые сегодня происходят в мире", - пояснил Киселев.
Он напомнил, что Данилевский в своих трудах резко, но обоснованно критиковал так называемое "европейничанье", называя его "обезьянничаньем" – то есть "творческое бессилие и подражание во всех областях жизни европейским образцам".
"У нас это не работает, потому что идеи и чаяния народа отличаются от тех институтов, которые взяты откуда-то и навязываются сверху, потому что силу народа, его могучее тело невозможно втиснуть в "узкий европейский костюм. Если мы хотим добиваться успехов в нашей жизни, достижений во всех областях деятельности, мы должны учитывать те основы, из которых вырастает наша культура и история", – подчеркнул политолог.
Николай Данилевский – русский философ, социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель. Один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. Свой основной труд – "Россия и Европа" – Данилевский написал в Крыму, находясь в своем имении в Мшатке (ЮБК). В нем автор выдвинул теорию обособленных, локальных цивилизаций, развивающихся подобно живым организмам. Они находятся в непрерывной борьбе друг с другом и с внешней средой, так же, как и биологические виды, проходят стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели. Россия со славянством, по Данилевскому, образуют новый культурно-исторический тип, который должен проявиться в скором времени, совершенно отличный и отдельный от Европы. По мнению философа, Европа не только чужда, но даже враждебна России, а интересы Европы "не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны".