Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221018/v-krymu-predlozhili-prepodavat-detyam-idei-filosofa-danilevskogo-s-detsada-1124958158.html
В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада
В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада
Идеи русского философа и социолога Николая Данилевского нужно преподавать детям в доступной форме начиная с детского сада, чтобы дети проникались духом... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T19:28
2022-10-18T18:51
крым
общество
образование в крыму и севастополе
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29781/39/297813944_0:246:3000:1934_1920x0_80_0_0_6ba61ee81f5884533210d6193a1aab36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Идеи русского философа и социолога Николая Данилевского нужно преподавать детям в доступной форме начиная с детского сада, чтобы дети проникались духом российской национальной идеи, убежден политолог Сергей Киселев."Идеи Данилевского в нашей стране надо бы детям преподавать в доступной для них форме с детского садика, чтобы они проникались духом национальной государственности и национальной идеи", – сказал Киселев в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной 200-летию со дня рождения мыслителя.По словам эксперта, о трудах Данилевского, прежде всего его работа "Россия и Европа", до сих пор мало знают в России, а зачастую и не хотят знать."Идеи и мысли, которые высказывал Данилевский, глубоко национальны и самое главное – призывают к тому, чтобы у нашего народа возродился и укрепился русский дух, дух национального мировосприятия и понимания процессов, которые сегодня происходят в мире", - пояснил Киселев.Политолог Дмитрий Выдрин: о русской идее и будущем Украины &gt;&gt;Он напомнил, что Данилевский в своих трудах резко, но обоснованно критиковал так называемое "европейничанье", называя его "обезьянничаньем" – то есть "творческое бессилие и подражание во всех областях жизни европейским образцам".Николай Данилевский – русский философ, социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель. Один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. Свой основной труд – "Россия и Европа" – Данилевский написал в Крыму, находясь в своем имении в Мшатке (ЮБК). В нем автор выдвинул теорию обособленных, локальных цивилизаций, развивающихся подобно живым организмам. Они находятся в непрерывной борьбе друг с другом и с внешней средой, так же, как и биологические виды, проходят стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели. Россия со славянством, по Данилевскому, образуют новый культурно-исторический тип, который должен проявиться в скором времени, совершенно отличный и отдельный от Европы. По мнению философа, Европа не только чужда, но даже враждебна России, а интересы Европы "не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны".
https://crimea.ria.ru/20220419/kak-budet-prokhodit-izuchenie-istorii-v-nachalnoy-shkole-1122990495.html
https://crimea.ria.ru/20220924/ot-teorii-k-praktike-kak-izmenilos-obrazovanie-v-shkolakh-kryma-1124602774.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29781/39/297813944_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_61905d5bd3826d847ed882511bf9a0e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, образование в крыму и севастополе, мнения
В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада

Политолог Киселев: идеи Данилевского надо преподавать детям в доступной форме с детсада

19:28 18.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗанятия в детском саду
Занятия в детском саду - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Идеи русского философа и социолога Николая Данилевского нужно преподавать детям в доступной форме начиная с детского сада, чтобы дети проникались духом российской национальной идеи, убежден политолог Сергей Киселев.
"Идеи Данилевского в нашей стране надо бы детям преподавать в доступной для них форме с детского садика, чтобы они проникались духом национальной государственности и национальной идеи", – сказал Киселев в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной 200-летию со дня рождения мыслителя.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 14:27
Как будет проходить изучение истории в начальной школе
По словам эксперта, о трудах Данилевского, прежде всего его работа "Россия и Европа", до сих пор мало знают в России, а зачастую и не хотят знать.
"Идеи и мысли, которые высказывал Данилевский, глубоко национальны и самое главное – призывают к тому, чтобы у нашего народа возродился и укрепился русский дух, дух национального мировосприятия и понимания процессов, которые сегодня происходят в мире", - пояснил Киселев.
Политолог Дмитрий Выдрин: о русской идее и будущем Украины >>
Он напомнил, что Данилевский в своих трудах резко, но обоснованно критиковал так называемое "европейничанье", называя его "обезьянничаньем" – то есть "творческое бессилие и подражание во всех областях жизни европейским образцам".
"У нас это не работает, потому что идеи и чаяния народа отличаются от тех институтов, которые взяты откуда-то и навязываются сверху, потому что силу народа, его могучее тело невозможно втиснуть в "узкий европейский костюм. Если мы хотим добиваться успехов в нашей жизни, достижений во всех областях деятельности, мы должны учитывать те основы, из которых вырастает наша культура и история", – подчеркнул политолог.
Выставка робототехники - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 03:21
От теории к практике: как изменилось образование в школах Крыма
Николай Данилевский – русский философ, социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель. Один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. Свой основной труд – "Россия и Европа" – Данилевский написал в Крыму, находясь в своем имении в Мшатке (ЮБК). В нем автор выдвинул теорию обособленных, локальных цивилизаций, развивающихся подобно живым организмам. Они находятся в непрерывной борьбе друг с другом и с внешней средой, так же, как и биологические виды, проходят стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели. Россия со славянством, по Данилевскому, образуют новый культурно-исторический тип, который должен проявиться в скором времени, совершенно отличный и отдельный от Европы. По мнению философа, Европа не только чужда, но даже враждебна России, а интересы Европы "не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны".
 
КрымОбществоОбразование в Крыму и СевастополеМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:50Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в свои квартиры
19:28В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада
19:09В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров"
18:50ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области
18:38ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области
18:23Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек
18:11Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ
18:02Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней
17:52Когда в Крыму включат отопление в жилых домах
17:33Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области
17:26Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ
17:17В Израиле сделали заявление о поставках вооружения Украине
16:56Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома
16:45Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома
16:34Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены
16:28Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон
16:19ГД приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт
16:08В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУ
15:45Число погибших в Ейске увеличилось до 14
15:41Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря
Лента новостейМолния