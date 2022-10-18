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Симферопольцам пообещали освещение на всех улицах
Симферопольцам пообещали освещение на всех улицах - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Симферопольцам пообещали освещение на всех улицах
До конца следующего года на всех улицах крымской столицы будет установлено освещение, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор симферопольского... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T08:45
2022-10-18T08:45
2022-10-18T08:45
радио "спутник в крыму"
городская среда
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. До конца следующего года на всех улицах крымской столицы будет установлено освещение, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор симферопольского предприятия "Горсвет" Николай Коновалов.Параллельно "Горсвет" постепенно меняет обычные "желтые" лампы, на светодиодные, которые имеют большую энергоэффективность. По словам Коновалова, в большинстве случаев такая замена уже произведена. Особенное внимание уделяют освещению пешеходных переходов. Что касается замены перегоревших ламп, в случае необходимости их меняют после ежедневных обследований уличной сети, а также по заявкам жителей. Оставить такую заявку можно в диспетчерской службе предприятия. Устранить повреждение или заменить лампу специалисты компании обязаны в течение пяти дней."Что касается перевода на зимний график освещения, он уже применяется. Это делается автоматически, программа заложена в компьютер", - пояснил руководитель профильного предприятия.Ранее сообщалось о начале отопительно сезона в Симферополе. С понедельника отопление начнут подавать на объекты социальной сферы, с 19 октября - в многоквартирные дома.
https://crimea.ria.ru/20220420/simferopolyu-vydelyat-200-mln-rubley-na-osveschenie-ulits-1123002834.html
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городская среда, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Симферопольцам пообещали освещение на всех улицах
"Горсвет": в 2023 году все улицы Симферополя получат освещение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым.
До конца следующего года на всех улицах крымской столицы будет установлено освещение, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
директор симферопольского предприятия "Горсвет" Николай Коновалов.
"В 2018-2019 годах нам были выделены деньги, и мы сделали более 5 тыс. новых светоточек. Всего в городе сейчас работает 26 тыс. светоточек на 800 километрах улиц. Еще на 260 км улиц нужно восстановить освещение, чтобы полностью весь город был освещен. Уже сделан проект и смета, проведена экспертиза, ждем выделение средств и начнется работа, которая полностью закончится в следующем году", - рассказал Коновалов.
Параллельно "Горсвет" постепенно меняет обычные "желтые" лампы, на светодиодные, которые имеют большую энергоэффективность. По словам Коновалова, в большинстве случаев такая замена уже произведена. Особенное внимание уделяют освещению пешеходных переходов.
Что касается замены перегоревших ламп, в случае необходимости их меняют после ежедневных обследований уличной сети, а также по заявкам жителей. Оставить такую заявку можно в диспетчерской службе предприятия. Устранить повреждение или заменить лампу специалисты компании обязаны в течение пяти дней.
"Что касается перевода на зимний график освещения, он уже применяется. Это делается автоматически, программа заложена в компьютер", - пояснил руководитель профильного предприятия.
Ранее сообщалось о начале отопительно сезона в Симферополе
. С понедельника отопление начнут подавать на объекты социальной сферы, с 19 октября - в многоквартирные дома.