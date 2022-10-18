https://crimea.ria.ru/20221018/simferopoltsam-poobeschali-osveschenie-na-vsekh-ulitsakh-1124930057.html

Симферопольцам пообещали освещение на всех улицах

Симферопольцам пообещали освещение на всех улицах - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Симферопольцам пообещали освещение на всех улицах

До конца следующего года на всех улицах крымской столицы будет установлено освещение, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор симферопольского... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T08:45

2022-10-18T08:45

2022-10-18T08:45

радио "спутник в крыму"

городская среда

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. До конца следующего года на всех улицах крымской столицы будет установлено освещение, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор симферопольского предприятия "Горсвет" Николай Коновалов.Параллельно "Горсвет" постепенно меняет обычные "желтые" лампы, на светодиодные, которые имеют большую энергоэффективность. По словам Коновалова, в большинстве случаев такая замена уже произведена. Особенное внимание уделяют освещению пешеходных переходов. Что касается замены перегоревших ламп, в случае необходимости их меняют после ежедневных обследований уличной сети, а также по заявкам жителей. Оставить такую заявку можно в диспетчерской службе предприятия. Устранить повреждение или заменить лампу специалисты компании обязаны в течение пяти дней."Что касается перевода на зимний график освещения, он уже применяется. Это делается автоматически, программа заложена в компьютер", - пояснил руководитель профильного предприятия.Ранее сообщалось о начале отопительно сезона в Симферополе. С понедельника отопление начнут подавать на объекты социальной сферы, с 19 октября - в многоквартирные дома.

https://crimea.ria.ru/20220420/simferopolyu-vydelyat-200-mln-rubley-na-osveschenie-ulits-1123002834.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя