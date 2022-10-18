https://crimea.ria.ru/20221018/shtraf-za-banku-ogurtsov-gde-nelzya-khranit-konservatsiyu-1124929334.html

Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию

Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию

Нарушение правил эксплуатации нежилых помещений в многоквартирных домах может привести к штрафу. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм". РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T08:36

2022-10-18T08:36

2022-10-18T08:36

закон и право

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Нарушение правил эксплуатации нежилых помещений в многоквартирных домах может привести к штрафу. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".В частности, собственники квартир не могут использовать подвалы для хранения консервации, уточнила она.Исключением являются кладовые, которые оборудованы в подвалах некоторых жилых домов. Если в вашем доме предусмотрена такая кладовка, в ней хранить консервацию можно, но только на специальных железных стеллажах, которые не должны преграждать путь к сетям и инженерным коммуникациям для их обслуживания.Ранее Елена Кудерко предупредила о том, что хранение колясок и велосипедов в подъезде также может обернуться штрафом.

https://crimea.ria.ru/20220819/kak-zakonno-ubrat-sosedskiy-zabor-so-svoey-zemli-1124209589.html

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закон и право, общество, совет эксперта