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Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию
Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию
Нарушение правил эксплуатации нежилых помещений в многоквартирных домах может привести к штрафу. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм". РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T08:36
2022-10-18T08:36
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Нарушение правил эксплуатации нежилых помещений в многоквартирных домах может привести к штрафу. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".В частности, собственники квартир не могут использовать подвалы для хранения консервации, уточнила она.Исключением являются кладовые, которые оборудованы в подвалах некоторых жилых домов. Если в вашем доме предусмотрена такая кладовка, в ней хранить консервацию можно, но только на специальных железных стеллажах, которые не должны преграждать путь к сетям и инженерным коммуникациям для их обслуживания.Ранее Елена Кудерко предупредила о том, что хранение колясок и велосипедов в подъезде также может обернуться штрафом.
https://crimea.ria.ru/20220819/kak-zakonno-ubrat-sosedskiy-zabor-so-svoey-zemli-1124209589.html
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закон и право, общество, совет эксперта
Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию

Юрист предупредила о штрафах за неправильное хранение домашних заготовок

08:36 18.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонсервированные овощи
Консервированные овощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Нарушение правил эксплуатации нежилых помещений в многоквартирных домах может привести к штрафу. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".
В частности, собственники квартир не могут использовать подвалы для хранения консервации, уточнила она.
По словам Кудерко, подвалы многоэтажек, хоть и считаются общим имуществом жильцов, предназначены для размещения и обслуживания коммуникаций. В этой связи за использование таких помещений для хранения банок с домашними заготовками жильцы дома могут получить штраф - от 2 до 3 тыс. рублей.
Исключением являются кладовые, которые оборудованы в подвалах некоторых жилых домов. Если в вашем доме предусмотрена такая кладовка, в ней хранить консервацию можно, но только на специальных железных стеллажах, которые не должны преграждать путь к сетям и инженерным коммуникациям для их обслуживания.
Ранее Елена Кудерко предупредила о том, что хранение колясок и велосипедов в подъезде также может обернуться штрафом.
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