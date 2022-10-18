https://crimea.ria.ru/20221018/shtraf-za-banku-ogurtsov-gde-nelzya-khranit-konservatsiyu-1124929334.html
Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию
Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию
Нарушение правил эксплуатации нежилых помещений в многоквартирных домах может привести к штрафу. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм". РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T08:36
2022-10-18T08:36
2022-10-18T08:36
закон и право
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111542/94/1115429477_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_e40be2e3329a7b81632a2715f65cf219.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Нарушение правил эксплуатации нежилых помещений в многоквартирных домах может привести к штрафу. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".В частности, собственники квартир не могут использовать подвалы для хранения консервации, уточнила она.Исключением являются кладовые, которые оборудованы в подвалах некоторых жилых домов. Если в вашем доме предусмотрена такая кладовка, в ней хранить консервацию можно, но только на специальных железных стеллажах, которые не должны преграждать путь к сетям и инженерным коммуникациям для их обслуживания.Ранее Елена Кудерко предупредила о том, что хранение колясок и велосипедов в подъезде также может обернуться штрафом.
https://crimea.ria.ru/20220819/kak-zakonno-ubrat-sosedskiy-zabor-so-svoey-zemli-1124209589.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111542/94/1115429477_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e9e9d01b937b8772beaf34bb08eb4297.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон и право, общество, совет эксперта
Штраф за банку огурцов: где нельзя хранить консервацию
Юрист предупредила о штрафах за неправильное хранение домашних заготовок