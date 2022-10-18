https://crimea.ria.ru/20221018/pervye-kadry-povrezhdeniy-severnogo-potoka-poyavilis-v-seti-1124950917.html

Первые кадры повреждений "Северного потока" появились в сети

Первые кадры повреждений "Северного потока" появились в сети - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Первые кадры повреждений "Северного потока" появились в сети

Подводный беспилотный аппарат впервые снял на видео повреждения газотранспортной системы "Северный поток". Кадры опубликованы шведской газетой Expressen по... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T12:25

2022-10-18T12:25

2022-10-18T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Подводный беспилотный аппарат впервые снял на видео повреждения газотранспортной системы "Северный поток". Кадры опубликованы шведской газетой Expressen по исключительному разрешению на съемку от властей, сообщает РИА Новости.На видео в некоторых частях трубы видны трещины, торчащие острые края, а металл значительно деформирован. Также на дне видны следы взрыва."Для того, чтобы повредить такой толстый металл, требуется очень большое усилие как мы видим", — цитирует агентство слова оператора дрона Тронда Ларсена.В полиции Копенгагена заявили, что при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии было проведено предварительное расследование ЧП в Балтийском море.В середине октября следователи федеральной полиции Германии в ходе изучения масштабов разрушений на трубопроводах "Северного потока" с помощью подводного дрона обнаружили 8-метровую пробоину на одной из ниток, сделав выводы о взрыве.Ранее федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://crimea.ria.ru/20221014/politsiya-frg-vyyavila-8-metrovuyu-proboinu-na-severnom-potoke--smi-1124893496.html

https://crimea.ria.ru/20221012/putin-nazval-aktom-mezhdunarodnogo-terrorizma-chp-na-severnykh-potokakh-1124839388.html

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Первые кадры поврежденного газопровода "Северный поток" Первые кадры поврежденного газопровода "Северный поток" 2022-10-18T12:25 true PT1M57S

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