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Все суды Крыма эвакуированы - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Все суды Крыма эвакуированы
Все суды Крыма эвакуированы - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Все суды Крыма эвакуированы
Из-за очередных сообщений о минировании все суды в Крыму снова приостановили работу, сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили в Управлении судебного... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T12:47
2022-10-17T13:09
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Из-за очередных сообщений о минировании все суды в Крыму снова приостановили работу, сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента РК.Правоохранители с участием сотрудников МЧС проводят осмотры зданий судов, входы и выходы, прилегающие к зданиям судов территории. Часть судов после проверки возобновили работу в штатном режиме."На данный момент проверка продолжается в Черноморском и Белогорском районных судах, а также в Центральном районном суде Симферополя, все остальные суды уже приступили к работе. На текущий момент в 22 судах фактов, изложенных в сообщениях, не установлено", - уточнили в управлении.Это уже 44 волна сообщений о минировании крымских судов с 24 февраля этого года.
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происшествия, крым
Все суды Крыма эвакуированы

В Крыму эвакуировали все суды из-за сообщений о минировании

12:47 17.10.2022 (обновлено: 13:09 17.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Из-за очередных сообщений о минировании все суды в Крыму снова приостановили работу, сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента РК.
"Сообщения сегодня поступили во все суды. Работа судов была вновь приостановлена, сотрудников эвакуировали, поступившая информация подвергнута правоохранителями тщательной проверке на местах. Доступ на территорию и в здания судов был ограничен", - говорится в сообщении.
Правоохранители с участием сотрудников МЧС проводят осмотры зданий судов, входы и выходы, прилегающие к зданиям судов территории. Часть судов после проверки возобновили работу в штатном режиме.
"На данный момент проверка продолжается в Черноморском и Белогорском районных судах, а также в Центральном районном суде Симферополя, все остальные суды уже приступили к работе. На текущий момент в 22 судах фактов, изложенных в сообщениях, не установлено", - уточнили в управлении.
Это уже 44 волна сообщений о минировании крымских судов с 24 февраля этого года.
 
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