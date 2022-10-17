https://crimea.ria.ru/20221017/vse-sudy-kryma-evakuirovany-1124928510.html

Все суды Крыма эвакуированы

Все суды Крыма эвакуированы - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Все суды Крыма эвакуированы

Из-за очередных сообщений о минировании все суды в Крыму снова приостановили работу, сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили в Управлении судебного... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T12:47

2022-10-17T12:47

2022-10-17T13:09

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Из-за очередных сообщений о минировании все суды в Крыму снова приостановили работу, сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента РК.Правоохранители с участием сотрудников МЧС проводят осмотры зданий судов, входы и выходы, прилегающие к зданиям судов территории. Часть судов после проверки возобновили работу в штатном режиме."На данный момент проверка продолжается в Черноморском и Белогорском районных судах, а также в Центральном районном суде Симферополя, все остальные суды уже приступили к работе. На текущий момент в 22 судах фактов, изложенных в сообщениях, не установлено", - уточнили в управлении.Это уже 44 волна сообщений о минировании крымских судов с 24 февраля этого года.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым