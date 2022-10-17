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В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир
В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир
По предварительным данным, в результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоквартирного дома по улице Коммунистической в городе Ейск, повреждены 17... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T19:41
2022-10-17T19:42
кубань
происшествия
вениамин кондратьев
министерство обороны рф
ск рф (следственный комитет российской федерации)
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. По предварительным данным, в результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоквартирного дома по улице Коммунистической в городе Ейск, повреждены 17 квартир. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По факту крушения самолета организована прокурорская проверка. На место происшествия для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома &gt;&gt;Следком России возбудил уголовное дело, на место направили криминалистов центрального аппарата ведомства. Кроме того, о происшествии в Ейске доложили президенту России Владимиру Путину. По его поручению контролировать ситуацию на месте вместе с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым будут глава МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко.В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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кубань, происшествия, вениамин кондратьев, министерство обороны рф, ск рф (следственный комитет российской федерации), владимир путин (политик)
В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир

Губернатор Кондратьев сообщил о повреждении 17 квартир дома в Ейске после крушения Су-34

19:41 17.10.2022 (обновлено: 19:42 17.10.2022)
 
В Ейске военный самолет упал на жилой дом. Скриншот видео очевидцев
В Ейске военный самолет упал на жилой дом. Скриншот видео очевидцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. По предварительным данным, в результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоквартирного дома по улице Коммунистической в городе Ейск, повреждены 17 квартир. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку. Информацию о погибших и пострадавших уточняем. На месте работают бригады скорой помощи", - написал он в своем Telegram-канале.
По факту крушения самолета организована прокурорская проверка. На место происшествия для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома >>
Следком России возбудил уголовное дело, на место направили криминалистов центрального аппарата ведомства.
Кроме того, о происшествии в Ейске доложили президенту России Владимиру Путину.
По его поручению контролировать ситуацию на месте вместе с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым будут глава МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко.
В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске >>
КубаньПроисшествияВениамин КондратьевМинистерство обороны РФСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Владимир Путин (политик)
 
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