https://crimea.ria.ru/20221017/v-rezultate-krusheniya-su-34-v-eyske-povrezhdeno-17-kvartir-1124942810.html

В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир

В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир - РИА Новости Крым, 17.10.2022

В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир

По предварительным данным, в результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоквартирного дома по улице Коммунистической в городе Ейск, повреждены 17... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T19:41

2022-10-17T19:41

2022-10-17T19:42

кубань

происшествия

вениамин кондратьев

министерство обороны рф

ск рф (следственный комитет российской федерации)

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. По предварительным данным, в результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоквартирного дома по улице Коммунистической в городе Ейск, повреждены 17 квартир. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По факту крушения самолета организована прокурорская проверка. На место происшествия для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома >>Следком России возбудил уголовное дело, на место направили криминалистов центрального аппарата ведомства. Кроме того, о происшествии в Ейске доложили президенту России Владимиру Путину. По его поручению контролировать ситуацию на месте вместе с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым будут глава МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко.В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске >>

кубань

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, происшествия, вениамин кондратьев, министерство обороны рф, ск рф (следственный комитет российской федерации), владимир путин (политик)