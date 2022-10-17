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После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома
После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома - РИА Новости Крым, 17.10.2022
После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома
В результате взрыва топлива после падения Су-34 в Ейске горят пять этажей жилого многоквартирного девятиэтажного дома по ул. Коммунистическая, 20/1, площадь... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T19:13
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происшествия
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В результате взрыва топлива после падения Су-34 в Ейске горят пять этажей жилого многоквартирного девятиэтажного дома по ул. Коммунистическая, 20/1, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.На место выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, на месте работают экстренные службы. "На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - написал он в своем Telegram-канале.По данным СМИ, в результате происшествия как минимум один человек погиб, троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске &gt;&gt;При наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО самолет Су-34 потерпел крушение. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске.Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Пилоты успели катапультироваться. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, пламя распространилось на жилой дом, по предварительным данным пострадали 17 квартир.
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РИА Новости Крым
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происшествия, кубань, министерство обороны рф
После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома

В результате взрыва топлива после падения Су-34 в Ейске горят пять этажей жилого дома

19:13 17.10.2022 (обновлено: 20:04 17.10.2022)
 
В Ейске военный самолет упал на жилой дом. Скриншот видео очевидцев
В Ейске военный самолет упал на жилой дом. Скриншот видео очевидцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В результате взрыва топлива после падения Су-34 в Ейске горят пять этажей жилого многоквартирного девятиэтажного дома по ул. Коммунистическая, 20/1, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.
На место выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, на месте работают экстренные службы.
"На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, в результате происшествия как минимум один человек погиб, троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.
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При наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО самолет Су-34 потерпел крушение. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске.
Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Пилоты успели катапультироваться. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, пламя распространилось на жилой дом, по предварительным данным пострадали 17 квартир.
ПроисшествияКубаньМинистерство обороны РФ
 
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