https://crimea.ria.ru/20221017/v-minoborony-nazvali-prichinu-padeniya-voennogo-samoleta-v-eyske-1124941613.html
В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске
В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске
В Минобороны назвали причину падения самолета Су-34 в Ейске. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T19:04
2022-10-17T19:04
2022-10-17T20:01
министерство обороны рф
происшествия
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Минобороны назвали причину падения самолета Су-34 в Ейске.По информации ведомства, самолет потерпел крушение при наборе высоты. Он совершал учебно-тренировочный полет, взлетев с военного аэродрома ЮВО.Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал в Ейск. Площадь возгорания в многоэтажке в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров.При наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО самолет Су-34 потерпел крушение. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске.Пилоты успели катапультироваться. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, пламя распространилось на жилой дом, по предварительным данным пострадали 17 квартир.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-eyske-v-zhilom-rayone-upal-samolet---chto-izvestno-1124941266.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Минобороны назвали причину падения самолета Су-34 в Ейске.
"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло возгорание топлива самолета", — констатировали в Минобороны РФ.
По информации ведомства, самолет потерпел крушение при наборе высоты. Он совершал учебно-тренировочный полет, взлетев с военного аэродрома ЮВО.
Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал в Ейск.
"На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - сообщил он.
Площадь возгорания в многоэтажке в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров.
При наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО самолет Су-34 потерпел крушение. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске.
Пилоты успели катапультироваться. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, пламя распространилось на жилой дом, по предварительным данным пострадали 17 квартир.