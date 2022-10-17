https://crimea.ria.ru/20221017/v-minoborony-nazvali-prichinu-padeniya-voennogo-samoleta-v-eyske-1124941613.html

В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске

В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске - РИА Новости Крым, 17.10.2022

В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске

В Минобороны назвали причину падения самолета Су-34 в Ейске. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T19:04

2022-10-17T19:04

2022-10-17T20:01

министерство обороны рф

происшествия

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Минобороны назвали причину падения самолета Су-34 в Ейске.По информации ведомства, самолет потерпел крушение при наборе высоты. Он совершал учебно-тренировочный полет, взлетев с военного аэродрома ЮВО.Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал в Ейск. Площадь возгорания в многоэтажке в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров.При наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО самолет Су-34 потерпел крушение. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске.Пилоты успели катапультироваться. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, пламя распространилось на жилой дом, по предварительным данным пострадали 17 квартир.

https://crimea.ria.ru/20221017/v-eyske-v-zhilom-rayone-upal-samolet---chto-izvestno-1124941266.html

кубань

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2022

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министерство обороны рф, происшествия, кубань