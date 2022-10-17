Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221017/v-minoborony-nazvali-prichinu-padeniya-voennogo-samoleta-v-eyske-1124941613.html
В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске
В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске
В Минобороны назвали причину падения самолета Су-34 в Ейске. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T19:04
2022-10-17T20:01
министерство обороны рф
происшествия
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ef8b251baf31d24346214882064398f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Минобороны назвали причину падения самолета Су-34 в Ейске.По информации ведомства, самолет потерпел крушение при наборе высоты. Он совершал учебно-тренировочный полет, взлетев с военного аэродрома ЮВО.Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал в Ейск. Площадь возгорания в многоэтажке в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров.При наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО самолет Су-34 потерпел крушение. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске.Пилоты успели катапультироваться. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, пламя распространилось на жилой дом, по предварительным данным пострадали 17 квартир.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-eyske-v-zhilom-rayone-upal-samolet---chto-izvestno-1124941266.html
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478220_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5d25a37338056733e1b020a5cb76056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, происшествия, кубань

В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске

19:04 17.10.2022 (обновлено: 20:01 17.10.2022)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Минобороны назвали причину падения самолета Су-34 в Ейске.
"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло возгорание топлива самолета", — констатировали в Минобороны РФ.
По информации ведомства, самолет потерпел крушение при наборе высоты. Он совершал учебно-тренировочный полет, взлетев с военного аэродрома ЮВО.
Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал в Ейск.

"На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - сообщил он.

Площадь возгорания в многоэтажке в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров.
В Ейске военный самолет упал на жилой дом.
18:46
В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
При наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО самолет Су-34 потерпел крушение. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске.
Пилоты успели катапультироваться. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, пламя распространилось на жилой дом, по предварительным данным пострадали 17 квартир.
 
Министерство обороны РФПроисшествияКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:36На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке
20:17В Ейске погибли 2 человека, 15 ранены, более 100 эвакуированы - МЧС
20:04Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов
19:57В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110
19:41В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир
19:13После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома
19:04В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске
18:47"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте
18:46В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
18:30В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада
18:01В Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркет
17:53В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости
17:31В Крыму рассказали, куда может обращаться инициативная молодежь
16:56Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны
16:32Пожар на ТЭЦ-2 в Калининграде: что известно
16:18Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства
16:09Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной
15:46Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов
15:44Еще один участник украинского нацбата осужден в Крыму
15:21В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро
Лента новостейМолния