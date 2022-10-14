https://crimea.ria.ru/20221014/zapret-na-polety-v-simferopol-i-esche-10-gorodov-rf-prodlen-1124872148.html
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ до 22 октября. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T09:11
2022-10-14T09:11
2022-10-14T09:16
крым
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ до 22 октября."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиаперевозчикам и пассажирам рекомендуют использовать альтернативные авиаузлы.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.
https://crimea.ria.ru/20220824/zakrytomu-aeroportu-simferopol-vydelili-subsidiyu-1124280698.html
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РИА Новости Крым
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крым, росавиация, аэропорт симферополь, новости
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым и еще 10 городов Юга РФ до 22 октября
09:11 14.10.2022 (обновлено: 09:16 14.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Росавиация продлила режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ до 22 октября.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиаперевозчикам и пассажирам рекомендуют использовать альтернативные авиаузлы.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.