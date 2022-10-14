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ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом
ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом - РИА Новости Крым, 14.10.2022
ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом
Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников, уничтожено более 170 боевиков, сообщил... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T14:41
2022-10-14T14:41
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников, уничтожено более 170 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР.Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.
https://crimea.ria.ru/20221014/vs-rf-unichtozhili-pod-lvovom-sklad-s-zapasami-zapadnogo-oruzhiya-i-tekhniki-1124887487.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), новости
ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом

ВКС России уничтожили более 170 иностранных наемников и бойцов ВСУ под Николаевом

14:41 14.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Нина Падалко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников, уничтожено более 170 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наемников "Иностранный легион". Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники", - сказал он на брифинге в пятницу.
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Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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