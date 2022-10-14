https://crimea.ria.ru/20221014/vks-rossii-unichtozhili-bazu-inostrannykh-naemnikov-pod-nikolaevom-1124887918.html
ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом
ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом - РИА Новости Крым, 14.10.2022
ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом
Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников, уничтожено более 170 боевиков, сообщил... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T14:41
2022-10-14T14:41
2022-10-14T14:41
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122590639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_227e4d34d5f1155d1d33357667f9f023.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников, уничтожено более 170 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР.Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.
https://crimea.ria.ru/20221014/vs-rf-unichtozhili-pod-lvovom-sklad-s-zapasami-zapadnogo-oruzhiya-i-tekhniki-1124887487.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122590639_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b32ba8bf3802a57a8f09820e54a09f9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), новости
ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом
ВКС России уничтожили более 170 иностранных наемников и бойцов ВСУ под Николаевом
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников, уничтожено более 170 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наемников "Иностранный легион". Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники", - сказал он на брифинге в пятницу.
Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.