https://crimea.ria.ru/20221014/vks-rossii-unichtozhili-bazu-inostrannykh-naemnikov-pod-nikolaevom-1124887918.html

ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом

ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом - РИА Новости Крым, 14.10.2022

ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом

Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников, уничтожено более 170 боевиков, сообщил... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T14:41

2022-10-14T14:41

2022-10-14T14:41

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122590639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_227e4d34d5f1155d1d33357667f9f023.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников, уничтожено более 170 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР.Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.

https://crimea.ria.ru/20221014/vs-rf-unichtozhili-pod-lvovom-sklad-s-zapasami-zapadnogo-oruzhiya-i-tekhniki-1124887487.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), новости