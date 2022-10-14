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Осадков не ожидается: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Осадков не ожидается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Осадков не ожидается: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Осадков не ожидается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Сухая прохладная погода сохранится на полуострове до конца текущей недели, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T00:01
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крымская погода
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Сухая прохладная погода сохранится на полуострове до конца текущей недели, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Ялте, Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью +9... 11, днем до +19 градусов.В Евпатории и Судаке тоже сухо, ночью +6…8, днем до 18 градусов тепла.В Феодосии и Керчи также не прогнозируют дождей, ночная температура составит +8… +10 градусов, днем +15… +17.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, общество, крым, погода, погода в крыму
Осадков не ожидается: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 14 октября

00:01 14.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Сухая прохладная погода сохранится на полуострове до конца текущей недели, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит всего +2…7 градусов, на южном и восточном побережье до +13. Днем столбики термометров поднимутся до +15…20, в горах до +8…13. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных, восточных и южных районах порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.
В Ялте, Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью +9... 11, днем до +19 градусов.
В Евпатории и Судаке тоже сухо, ночью +6…8, днем до 18 градусов тепла.
В Феодосии и Керчи также не прогнозируют дождей, ночная температура составит +8… +10 градусов, днем +15… +17.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Осадков не ожидается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
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