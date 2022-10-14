https://crimea.ria.ru/20221014/osadkov-ne-ozhidaetsya-prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1124861676.html

Осадков не ожидается: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Осадков не ожидается: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Осадков не ожидается: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Сухая прохладная погода сохранится на полуострове до конца текущей недели, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T00:01

2022-10-14T00:01

2022-10-14T00:01

крымская погода

общество

крым

погода

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121147501_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_47bb6976b33598b07e1a5a1b9810709c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Сухая прохладная погода сохранится на полуострове до конца текущей недели, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Ялте, Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью +9... 11, днем до +19 градусов.В Евпатории и Судаке тоже сухо, ночью +6…8, днем до 18 градусов тепла.В Феодосии и Керчи также не прогнозируют дождей, ночная температура составит +8… +10 градусов, днем +15… +17.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, общество, крым, погода, погода в крыму