https://crimea.ria.ru/20221014/mnogodetnye-ottsy-poluchat-otsrochku-ot-chastichnoy-mobilizatsii-1124880067.html

Многодетные отцы получат отсрочку от частичной мобилизации

Многодетные отцы получат отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Многодетные отцы получат отсрочку от частичной мобилизации

Родителям трех и более детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующее решение уже доведено к военкоматов, сообщил глава думского комитета... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T12:25

2022-10-14T12:25

2022-10-14T12:25

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Родителям трех и более детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующее решение уже доведено к военкоматов, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://crimea.ria.ru/20221012/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novoy-volne-mobilizatsii-1124835244.html

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2022

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частичная мобилизация, общество