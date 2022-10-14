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Многодетные отцы получат отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Многодетные отцы получат отсрочку от частичной мобилизации
Многодетные отцы получат отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Многодетные отцы получат отсрочку от частичной мобилизации
Родителям трех и более детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующее решение уже доведено к военкоматов, сообщил глава думского комитета... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T12:25
2022-10-14T12:25
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Родителям трех и более детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующее решение уже доведено к военкоматов, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://crimea.ria.ru/20221012/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novoy-volne-mobilizatsii-1124835244.html
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частичная мобилизация, общество
Многодетные отцы получат отсрочку от частичной мобилизации

Родителям трех и более детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации

12:25 14.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоенный билет призывник
Военный билет призывник - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Родителям трех и более детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующее решение уже доведено к военкоматов, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
"Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более в возрасте до 16 лет. Такое решение принято и доведено до военных комиссариатов. Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры. В этом направлении будет продолжена совместная работа, направленная на результат", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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