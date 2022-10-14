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Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ
Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ призвал всех руководителей стран Содружества готовиться к самым разнообразным... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T11:34
2022-10-14T11:34
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ призвал всех руководителей стран Содружества готовиться к самым разнообразным провокациям со стороны Запада.Недавние события в Казахстане и Узбекистане – "убедительные и весьма поучительные примеры", уточнил он.Лукашенко отметил, что против России, Белоруссии и других стран СНГ "развязана настоящая гибридная война", в которой Украина является лишь предлогом."Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", – подчеркнул президент республики.При этом Лукашенко констатировал отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки между странами Содружества.
https://crimea.ria.ru/20221013/tsvetnye-revolyutsii-i-sanktsii-zapada-priblizhayut-tretyu-mirovuyu--lukashenko-1124852370.html
https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, в мире
Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ

Лукашенко: нужно быть готовыми к разнообразным провокациям по всему периметру СНГ

11:34 14.10.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ призвал всех руководителей стран Содружества готовиться к самым разнообразным провокациям со стороны Запада.
"Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире – расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. На прочность будут испытывать всех", - приводит слова белорусского лидера агентство "БелТА".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 11:10
Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко
Недавние события в Казахстане и Узбекистане – "убедительные и весьма поучительные примеры", уточнил он.
Лукашенко отметил, что против России, Белоруссии и других стран СНГ "развязана настоящая гибридная война", в которой Украина является лишь предлогом.
"Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", – подчеркнул президент республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 12:05
Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко
При этом Лукашенко констатировал отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки между странами Содружества.
 
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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