https://crimea.ria.ru/20221014/lukashenko-prizval-gotovitsya-k-provokatsiyam-zapada-po-vsemu-perimetru-sng-1124878830.html

Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ

Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ призвал всех руководителей стран Содружества готовиться к самым разнообразным... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T11:34

2022-10-14T11:34

2022-10-14T11:34

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ призвал всех руководителей стран Содружества готовиться к самым разнообразным провокациям со стороны Запада.Недавние события в Казахстане и Узбекистане – "убедительные и весьма поучительные примеры", уточнил он.Лукашенко отметил, что против России, Белоруссии и других стран СНГ "развязана настоящая гибридная война", в которой Украина является лишь предлогом."Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", – подчеркнул президент республики.При этом Лукашенко констатировал отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки между странами Содружества.

https://crimea.ria.ru/20221013/tsvetnye-revolyutsii-i-sanktsii-zapada-priblizhayut-tretyu-mirovuyu--lukashenko-1124852370.html

https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, в мире