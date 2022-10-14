https://crimea.ria.ru/20221014/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-v-pyatnitsu-1124878423.html

Где в Крыму отключат воду в пятницу

Где в Крыму отключат воду в пятницу - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Где в Крыму отключат воду в пятницу

Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T11:09

2022-10-14T11:09

2022-10-14T11:09

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии на водоводе в Симферополе до 14.00 без воды остается микрорайон Хошкельды.В Керчи до 18 часов ограничено водоснабжение улиц Дейкало, 4, Кавказской, Маяка, Цибизова, Ремесленного и Рабочего переулков.В Феодосии в первой половине дня отключение по улице Земской, 2-4. Из-за промывки сетей, жителям Села Льговское не рекомендуют использовать воду в пищевых целях.До 15 часов без подачи ресурса в Алуште улицы Ленина, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Лесная, переулки Овражный, Спортивный, Заводской.До 16.00 - улицы Ватутина, Советская, частично Крупская и переулок Матросова в Джанкое. Также до 15.00 отключение в джанкойском селе Зерновое.До часу дня без воды красноперекопская Воинка - улицы Днепровская, Железнодорожная, Карамелева, Комсомольская, Кондратовых, Ленина, Октябрьская, Островского, Пирогова, Почтовая, Садовая, Счастливцева, Фрунзе, Чапаева, Элеваторная, Юбилейная, Железнодорожный и Узловой тупики.В Бахчисарае до полудня отключение по улицам Маяковского, Комарова, Задорожной, частично Фрунзероме. Кроме того, до 15 часов частично без воды бахчисарайские села Табачное, Фурмановка, Холмовка

https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя