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Где в Крыму отключат воду в пятницу - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Где в Крыму отключат воду в пятницу
Где в Крыму отключат воду в пятницу - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Где в Крыму отключат воду в пятницу
Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T11:09
2022-10-14T11:09
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии на водоводе в Симферополе до 14.00 без воды остается микрорайон Хошкельды.В Керчи до 18 часов ограничено водоснабжение улиц Дейкало, 4, Кавказской, Маяка, Цибизова, Ремесленного и Рабочего переулков.В Феодосии в первой половине дня отключение по улице Земской, 2-4. Из-за промывки сетей, жителям Села Льговское не рекомендуют использовать воду в пищевых целях.До 15 часов без подачи ресурса в Алуште улицы Ленина, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Лесная, переулки Овражный, Спортивный, Заводской.До 16.00 - улицы Ватутина, Советская, частично Крупская и переулок Матросова в Джанкое. Также до 15.00 отключение в джанкойском селе Зерновое.До часу дня без воды красноперекопская Воинка - улицы Днепровская, Железнодорожная, Карамелева, Комсомольская, Кондратовых, Ленина, Октябрьская, Островского, Пирогова, Почтовая, Садовая, Счастливцева, Фрунзе, Чапаева, Элеваторная, Юбилейная, Железнодорожный и Узловой тупики.В Бахчисарае до полудня отключение по улицам Маяковского, Комарова, Задорожной, частично Фрунзероме. Кроме того, до 15 часов частично без воды бахчисарайские села Табачное, Фурмановка, Холмовка
https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html
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4.7
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму отключат воду в пятницу

Шесть муниципалитетов Крыма в пятницу остались без воды из-за ремонтов

11:09 14.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, из-за аварии на водоводе в Симферополе до 14.00 без воды остается микрорайон Хошкельды.
В Керчи до 18 часов ограничено водоснабжение улиц Дейкало, 4, Кавказской, Маяка, Цибизова, Ремесленного и Рабочего переулков.
Насос - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 19:03Радио "Спутник в Крыму"
Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты
В Феодосии в первой половине дня отключение по улице Земской, 2-4. Из-за промывки сетей, жителям Села Льговское не рекомендуют использовать воду в пищевых целях.
До 15 часов без подачи ресурса в Алуште улицы Ленина, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Лесная, переулки Овражный, Спортивный, Заводской.
До 16.00 - улицы Ватутина, Советская, частично Крупская и переулок Матросова в Джанкое. Также до 15.00 отключение в джанкойском селе Зерновое.
До часу дня без воды красноперекопская Воинка - улицы Днепровская, Железнодорожная, Карамелева, Комсомольская, Кондратовых, Ленина, Октябрьская, Островского, Пирогова, Почтовая, Садовая, Счастливцева, Фрунзе, Чапаева, Элеваторная, Юбилейная, Железнодорожный и Узловой тупики.
В Бахчисарае до полудня отключение по улицам Маяковского, Комарова, Задорожной, частично Фрунзероме. Кроме того, до 15 часов частично без воды бахчисарайские села Табачное, Фурмановка, Холмовка
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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