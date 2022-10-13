https://crimea.ria.ru/20221013/zelenskiy-khochet-otmenit-bezviz-s-belorussiey-1124862833.html

Зеленский хочет отменить безвиз с Белоруссией

Зеленский хочет отменить безвиз с Белоруссией - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Зеленский хочет отменить безвиз с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны изучить вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией. Об этом сказано в ответе... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T18:10

2022-10-13T18:10

2022-10-13T18:10

владимир зеленский (президент украины)

белоруссия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны изучить вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией. Об этом сказано в ответе украинского лидера на соответствующую петицию, которая ранее была опубликована на его официальном сайте и собрала 25 тыс. голосов.В своем ответе Зеленский также напомнил, что граница на въезд для граждан Белоруссии и других иностранцев в соответствии с распоряжением украинского кабмина от 26 февраля 2022 года закрыта.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну. По его словам, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский >>

https://crimea.ria.ru/20221013/kogda-belorussiya-nachnet-voevat--sovbez-respubliki-1124854369.html

белоруссия

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владимир зеленский (президент украины), белоруссия, политика