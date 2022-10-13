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Зеленский хочет отменить безвиз с Белоруссией - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Зеленский хочет отменить безвиз с Белоруссией
Зеленский хочет отменить безвиз с Белоруссией - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Зеленский хочет отменить безвиз с Белоруссией
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны изучить вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией. Об этом сказано в ответе... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T18:10
2022-10-13T18:10
владимир зеленский (президент украины)
белоруссия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны изучить вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией. Об этом сказано в ответе украинского лидера на соответствующую петицию, которая ранее была опубликована на его официальном сайте и собрала 25 тыс. голосов.В своем ответе Зеленский также напомнил, что граница на въезд для граждан Белоруссии и других иностранцев в соответствии с распоряжением украинского кабмина от 26 февраля 2022 года закрыта.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну. По его словам, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20221013/kogda-belorussiya-nachnet-voevat--sovbez-respubliki-1124854369.html
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владимир зеленский (президент украины), белоруссия, политика
Зеленский хочет отменить безвиз с Белоруссией

Украина может отметить безвизовый режим с Белоруссией

18:10 13.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны изучить вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией. Об этом сказано в ответе украинского лидера на соответствующую петицию, которая ранее была опубликована на его официальном сайте и собрала 25 тыс. голосов.
"В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть предложенные в петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - цитирует ответ Зеленского РИА Новости.
В своем ответе Зеленский также напомнил, что граница на въезд для граждан Белоруссии и других иностранцев в соответствии с распоряжением украинского кабмина от 26 февраля 2022 года закрыта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:31
Когда Белоруссия начнет воевать – Совбез республики
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну. По его словам, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.
Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский >>
 
Владимир Зеленский (президент Украины)БелоруссияПолитика
 
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