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Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский
Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский
Нехватка систем противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины составляет порядка 90%, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T13:32
2022-10-13T13:32
владимир зеленский (президент украины)
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Нехватка систем противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины составляет порядка 90%, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.Зеленский поблагодарил Германию за поставку первой системы ПВО IRIS-T SLM, а также США за решение передать Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.Он также призвал другие страны, в частности Италию и Францию, активизироваться и оказать "посильную помощь" в этом вопросе.Ранее Минобороны РФ сообщало, что 10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-belgorod-est-razrusheniya-v-zhilom-dome-1124855715.html
https://crimea.ria.ru/20221012/kak-postavki-nato-novykh-sistem-pvo-ukraine-otrazyatsya-na-spetsoperatsii-rf-1124843769.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины)
Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский

Зеленский: на вооружении ВСУ находится только 10% от необходимого количества систем ПВО

13:32 13.10.2022
 
© RONALDO SCHEMIDT / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© RONALDO SCHEMIDT / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Нехватка систем противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины составляет порядка 90%, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Наших возможностей, чтобы закрыть небо, не хватает… Мы хотели бы поставок систем ПВО в разы больше. И тут нечего добавить: у нас есть 10% от того, что нам необходимо", – приводит слова Зеленского агентство ТАСС.
Зеленский поблагодарил Германию за поставку первой системы ПВО IRIS-T SLM, а также США за решение передать Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.
Он также призвал другие страны, в частности Италию и Францию, активизироваться и оказать "посильную помощь" в этом вопросе.
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