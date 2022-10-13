https://crimea.ria.ru/20221013/armiya-ukrainy-obespechena-sistemami-pvo-tolko-na-10---zelenskiy-1124856967.html

Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский

Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский

Нехватка систем противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины составляет порядка 90%, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T13:32

2022-10-13T13:32

2022-10-13T13:32

владимир зеленский (президент украины)

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Нехватка систем противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины составляет порядка 90%, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.Зеленский поблагодарил Германию за поставку первой системы ПВО IRIS-T SLM, а также США за решение передать Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.Он также призвал другие страны, в частности Италию и Францию, активизироваться и оказать "посильную помощь" в этом вопросе.Ранее Минобороны РФ сообщало, что 10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-belgorod-est-razrusheniya-v-zhilom-dome-1124855715.html

https://crimea.ria.ru/20221012/kak-postavki-nato-novykh-sistem-pvo-ukraine-otrazyatsya-na-spetsoperatsii-rf-1124843769.html

украина

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владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины)