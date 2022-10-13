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Турция добивается скорейшего достижения перемирия на Украине - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Турция добивается скорейшего достижения перемирия на Украине
Турция добивается скорейшего достижения перемирия на Украине - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Турция добивается скорейшего достижения перемирия на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о стремлении Анкары как можно скорее достигнуть перемирия на Украине. РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T10:06
2022-10-13T10:06
украина
специальная военная операция рф на украине
реджеп тайип эрдоган
турция
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о стремлении Анкары как можно скорее достигнуть перемирия на Украине.В ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане Эрдоган напомнил о содействии Анкары при заключении продовольственного соглашения и обмене военнопленными между Москвой и Киевом.Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России.В четверг в Астане проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.
https://crimea.ria.ru/20221013/erdogan-predlozhil-obnovit-sistemu-mirovoy-bezopasnosti-1124849773.html
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украина, специальная военная операция рф на украине, реджеп тайип эрдоган, турция, российская федерация (россия, рф), политика
Турция добивается скорейшего достижения перемирия на Украине

Эрдоган назвал целью Турции достижение перемирия на Украине

10:06 13.10.2022
 
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Пресс-служба президента Казахстана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о стремлении Анкары как можно скорее достигнуть перемирия на Украине.
В ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане Эрдоган напомнил о содействии Анкары при заключении продовольственного соглашения и обмене военнопленными между Москвой и Киевом.
"Наша цель - сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России.
В четверг в Астане проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:34
Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности
 
УкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссийская Федерация (Россия, РФ)Политика
 
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