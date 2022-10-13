https://crimea.ria.ru/20221013/turtsiya-dobivaetsya-skoreyshego-dostizheniya-peremiriya-na-ukraine-1124850738.html

Турция добивается скорейшего достижения перемирия на Украине

Турция добивается скорейшего достижения перемирия на Украине - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Турция добивается скорейшего достижения перемирия на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о стремлении Анкары как можно скорее достигнуть перемирия на Украине. РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T10:06

2022-10-13T10:06

2022-10-13T10:06

украина

специальная военная операция рф на украине

реджеп тайип эрдоган

турция

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о стремлении Анкары как можно скорее достигнуть перемирия на Украине.В ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане Эрдоган напомнил о содействии Анкары при заключении продовольственного соглашения и обмене военнопленными между Москвой и Киевом.Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России.В четверг в Астане проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.

https://crimea.ria.ru/20221013/erdogan-predlozhil-obnovit-sistemu-mirovoy-bezopasnosti-1124849773.html

украина

турция

российская федерация (россия, рф)

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2022

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