https://crimea.ria.ru/20221013/minoborony-soobschilo-ob-otrazhenii-atak-vsu-na-ryade-napravleniy-1124860831.html

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений

Российские военные отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T15:05

2022-10-13T15:05

2022-10-13T15:07

игорь конашенков

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих."На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Успешными действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей", - добавил Конашенков.

https://crimea.ria.ru/20221013/sk-ustanovil-imena-rasstrelivavshikh-mirnoe-naselenie-donbassa-boevikov-1124857369.html

https://crimea.ria.ru/20221013/soyuznye-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-dnr-1124850496.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)