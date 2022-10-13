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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений
Российские военные отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T15:05
2022-10-13T15:07
игорь конашенков
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих."На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Успешными действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей", - добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20221013/sk-ustanovil-imena-rasstrelivavshikh-mirnoe-naselenie-donbassa-boevikov-1124857369.html
https://crimea.ria.ru/20221013/soyuznye-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-dnr-1124850496.html
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игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений

МО: российские военные отразили попытки ВСУ атаковать на ряде направлений

15:05 13.10.2022 (обновлено: 15:07 13.10.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С"
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники", - сказал он на брифинге в четверг.
На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих.
Сотрудник следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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"На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Успешными действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей", - добавил Конашенков.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:02
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