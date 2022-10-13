Рейтинг@Mail.ru
Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221013/krymu-dobavyat-milliard-na-usilenie-energosistemy--1124861374.html
Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы
Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы
Крым до конца года получит дополнительно 1 млрд рублей на усиление своей энергетической инфраструктуры. Об этом на заседании правительства заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T15:28
2022-10-13T15:28
энергосистема крыма
крым
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111832/07/1118320736_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7fd704c9c33ecf67ce77bbb690c69b6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крым до конца года получит дополнительно 1 млрд рублей на усиление своей энергетической инфраструктуры. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он отметил, что соответствующее решение о поддержке Крыма было принято ранее, в августе, на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики."На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 миллиард рублей. &lt;...&gt; Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов", - сказал Мишустин."Благодаря таким мероприятиям будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", – добавил глава правительства.Ранее сообщалось, что энергосистема России готова к подключению новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20220909/chto-budet-osenyu-s-tsenami-na-energonositeli-v-evrope-i-v-rossii---ekspert-1124442560.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111832/07/1118320736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1ca116e389648ab4ec63455822a7f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энергосистема крыма, крым, михаил мишустин
Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы

Мишустин: правительство выделит Крыму еще 1 млрд на энергетическую инфраструктуру

15:28 13.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТаврическая ТЭС
Таврическая ТЭС - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крым до конца года получит дополнительно 1 млрд рублей на усиление своей энергетической инфраструктуры. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что соответствующее решение о поддержке Крыма было принято ранее, в августе, на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики.
Средства будут направлены на ремонт и обслуживание критически важного оборудования, установку современных приборов учета и оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами.
"На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 миллиард рублей. <...> Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов", - сказал Мишустин.
"Благодаря таким мероприятиям будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", – добавил глава правительства.
Ранее сообщалось, что энергосистема России готова к подключению новых регионов.
Монеты на газовой конфорке - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 03:32
Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт
 
Энергосистема КрымаКрымМихаил Мишустин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:21На Южном берегу Крыма впервые пройдет фестиваль "Природа искусства"
16:52Как работают школы Мелитопольского района
16:27ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области
16:08Через Керченский пролив за сутки перевезли более 740 фур и автобусов
16:04Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой
15:49В России задержали диверсантов при попытке взорвать "Турецкий поток"
15:47В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника
15:30Дипломат от слова портфель: Захарова оценила признания Кулебы
15:28Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы
15:18Разрушения серьезные: Гладков уточнил что с поврежденным домом
15:10Российские военные за сутки уничтожили пять ракетных складов ВСУ
15:05Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений
14:46Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона
14:34Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут
14:09На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков
14:02Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены
13:54Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту
13:39СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков
13:34В Белгороде эвакуируют жильцов поврежденного дома – власти
13:32Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский
Лента новостейМолния