https://crimea.ria.ru/20221013/krymu-dobavyat-milliard-na-usilenie-energosistemy--1124861374.html
Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы
Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы
Крым до конца года получит дополнительно 1 млрд рублей на усиление своей энергетической инфраструктуры. Об этом на заседании правительства заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T15:28
2022-10-13T15:28
2022-10-13T15:28
энергосистема крыма
крым
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крым до конца года получит дополнительно 1 млрд рублей на усиление своей энергетической инфраструктуры. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он отметил, что соответствующее решение о поддержке Крыма было принято ранее, в августе, на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики."На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 миллиард рублей. <...> Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов", - сказал Мишустин."Благодаря таким мероприятиям будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", – добавил глава правительства.Ранее сообщалось, что энергосистема России готова к подключению новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20220909/chto-budet-osenyu-s-tsenami-na-energonositeli-v-evrope-i-v-rossii---ekspert-1124442560.html
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энергосистема крыма, крым, михаил мишустин
Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы
Мишустин: правительство выделит Крыму еще 1 млрд на энергетическую инфраструктуру
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крым до конца года получит дополнительно 1 млрд рублей на усиление своей энергетической инфраструктуры. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что соответствующее решение о поддержке Крыма было принято ранее, в августе, на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики.
Средства будут направлены на ремонт и обслуживание критически важного оборудования, установку современных приборов учета и оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами.
"На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 миллиард рублей. <...> Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов", - сказал Мишустин.
"Благодаря таким мероприятиям будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", – добавил глава правительства.