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Энергосистема России готова к присоединению новых регионов - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Энергосистема России готова к присоединению новых регионов
Энергосистема России готова к присоединению новых регионов - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Энергосистема России готова к присоединению новых регионов
Энергосистема России готова к присоединению новых территорий и способна компенсировать мощности в случае аварийных ситуаций. Об этом РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T17:17
2022-09-30T17:22
российская федерация (россия, рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Энергосистема России готова к присоединению новых территорий и способна компенсировать мощности в случае аварийных ситуаций. Об этом РИА Новости заявил представитель АО "Системный оператор Единой энергетической системы".В компании отметили, что на сегодняшний день новые территории обладают достаточными собственными резервами генерирующей мощности, чтобы обеспечивать потребление самостоятельно.В компании добавили, что готовы применять все свои знания и компетенции в вопросах диспетчерского управления на новых территориях.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.
https://crimea.ria.ru/20220930/rossiya-i-krym-obespechivayut-khersonskuyu-oblast-uglem-i-gazom-1124671985.html
https://crimea.ria.ru/20220928/v-kremle-otsenili-vozmozhnosti-byudzheta-posle-prisoedineniya-novykh-regionov-1124648628.html
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российская федерация (россия, рф), новости
Энергосистема России готова к присоединению новых регионов

Энергосистема России обеспечит новые регионы мощностями в любых обстоятельствах

17:17 30.09.2022 (обновлено: 17:22 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрым с высоты птичьего полета. Феодосийская трасса и энергомост
Крым с высоты птичьего полета. Феодосийская трасса и энергомост - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Энергосистема России готова к присоединению новых территорий и способна компенсировать мощности в случае аварийных ситуаций. Об этом РИА Новости заявил представитель АО "Системный оператор Единой энергетической системы".
В компании отметили, что на сегодняшний день новые территории обладают достаточными собственными резервами генерирующей мощности, чтобы обеспечивать потребление самостоятельно.
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"Кроме того, имеющихся электрических связей территориальных энергосистем друг с другом и со смежными территориями РФ достаточно для компенсации последствий любых аварийных ситуаций", – сказал собеседник агентства, отметив, что предпосылок для изменения существующих обстоятельств нет.
В компании добавили, что готовы применять все свои знания и компетенции в вопросах диспетчерского управления на новых территориях.
На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 13:23
В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Новости
 
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