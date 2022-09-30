https://crimea.ria.ru/20220930/energosistema-rossii-gotova-k-prisoedineniyu-novykh-regionov-1124678573.html

Энергосистема России готова к присоединению новых регионов

Энергосистема России готова к присоединению новых регионов - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Энергосистема России готова к присоединению новых регионов

Энергосистема России готова к присоединению новых территорий и способна компенсировать мощности в случае аварийных ситуаций. Об этом РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T17:17

2022-09-30T17:17

2022-09-30T17:22

российская федерация (россия, рф)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110540/44/1105404413_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_bb778b509a543e809b8624e92c3fbbbc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Энергосистема России готова к присоединению новых территорий и способна компенсировать мощности в случае аварийных ситуаций. Об этом РИА Новости заявил представитель АО "Системный оператор Единой энергетической системы".В компании отметили, что на сегодняшний день новые территории обладают достаточными собственными резервами генерирующей мощности, чтобы обеспечивать потребление самостоятельно.В компании добавили, что готовы применять все свои знания и компетенции в вопросах диспетчерского управления на новых территориях.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

https://crimea.ria.ru/20220930/rossiya-i-krym-obespechivayut-khersonskuyu-oblast-uglem-i-gazom-1124671985.html

https://crimea.ria.ru/20220928/v-kremle-otsenili-vozmozhnosti-byudzheta-posle-prisoedineniya-novykh-regionov-1124648628.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), новости