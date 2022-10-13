Дипломат от слова портфель: Захарова оценила признания Кулебы
Захарова оценила признание Кулебы о причастности Киева к терактам на территории РФ
15:30 13.10.2022 (обновлено: 15:31 13.10.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы полностью дискредитирует его самого как дипломата, однако является подтверждением террористической сущности киевского режима. Свою позицию на этот счет выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал очередной жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). В беседе с одним из пранкеров, который выдал себя за экс-посла США в России Майкла Макфола, Кулеба признался, что за недавним взрывом фуры на Крымском мосту стоит Киев.
"Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так еще как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту. По данным ФСБ, организатором теракта стало Главное управление разведки минобороны Украины.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.