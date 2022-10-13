https://crimea.ria.ru/20221013/diplomat-ot-slova-portfel-zakharova-otsenila-priznaniya-kuleby-1124861809.html

Дипломат от слова портфель: Захарова оценила признания Кулебы

Дипломат от слова портфель: Захарова оценила признания Кулебы - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Дипломат от слова портфель: Захарова оценила признания Кулебы

Признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы полностью дискредитирует его самого как дипломата, однако является подтверждением террористической сущности киевского РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T15:30

2022-10-13T15:30

2022-10-13T15:31

украина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы полностью дискредитирует его самого как дипломата, однако является подтверждением террористической сущности киевского режима. Свою позицию на этот счет выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал очередной жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). В беседе с одним из пранкеров, который выдал себя за экс-посла США в России Майкла Макфола, Кулеба признался, что за недавним взрывом фуры на Крымском мосту стоит Киев.Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту. По данным ФСБ, организатором теракта стало Главное управление разведки минобороны Украины.Марионеткам США можно все: Захарова о теракте на Крымском мосту >>Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.

https://crimea.ria.ru/20221013/kuleba-priznalsya-v-prichastnosti-kieva-k-vzryvu-na-krymskom-mostu-1124857857.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика