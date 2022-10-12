https://crimea.ria.ru/20221012/marionetkam-ssha-mozhno-vse-zakharova-o-terakte-na-krymskom-mostu-1124834106.html

Марионеткам США можно все: Захарова о теракте на Крымском мосту

Марионеткам США можно все: Захарова о теракте на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Марионеткам США можно все: Захарова о теракте на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту в очередной раз продемонстрировал вопиющие двойные стандарты коллективного Запада, который оправдывает любые преступления... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T11:34

2022-10-12T11:34

2022-10-12T11:34

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

крым

крымский мост

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту в очередной раз продемонстрировал вопиющие двойные стандарты коллективного Запада, который оправдывает любые преступления марионеточного киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Своего рода лакмусовой бумажкой стал террористический акт, совершенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту - циничная атака на объект критической гражданской инфраструктуры. Казалось бы, как можно находить слова оправдания для такого? Оказывается, можно. Ну, если очень хочется и если речь идет о марионеточном режиме, которому с легкой подачи континентальных и заокеанских кураторов сегодня разрешено почти все", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она перечислила заявления ряда западных политиков по поводу теракта, произошедшего 8 октября на Крымском мосту, подчеркнув, что фактически с оправданием теракта выступили представительства Германии, Латвии и Литвы при ОБСЕ, а также напомнила, что аналогичным образом коллективный Запад 8 лет поощрял убийства мирных жителей Донбасса.Вместе с тем Захарова подчеркнула, что законная реакция России на теракт в виде массированных ударов по территории Украины вызвала немедленное "осуждение" со стороны коллективного Запада.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.Утром 10 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.

https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html

крым

крымский мост

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, крымский мост, чп на крымском мосту