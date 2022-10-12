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Марионеткам США можно все: Захарова о теракте на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Марионеткам США можно все: Захарова о теракте на Крымском мосту
Марионеткам США можно все: Захарова о теракте на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Марионеткам США можно все: Захарова о теракте на Крымском мосту
Теракт на Крымском мосту в очередной раз продемонстрировал вопиющие двойные стандарты коллективного Запада, который оправдывает любые преступления... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T11:34
2022-10-12T11:34
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту в очередной раз продемонстрировал вопиющие двойные стандарты коллективного Запада, который оправдывает любые преступления марионеточного киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Своего рода лакмусовой бумажкой стал террористический акт, совершенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту - циничная атака на объект критической гражданской инфраструктуры. Казалось бы, как можно находить слова оправдания для такого? Оказывается, можно. Ну, если очень хочется и если речь идет о марионеточном режиме, которому с легкой подачи континентальных и заокеанских кураторов сегодня разрешено почти все", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она перечислила заявления ряда западных политиков по поводу теракта, произошедшего 8 октября на Крымском мосту, подчеркнув, что фактически с оправданием теракта выступили представительства Германии, Латвии и Литвы при ОБСЕ, а также напомнила, что аналогичным образом коллективный Запад 8 лет поощрял убийства мирных жителей Донбасса.Вместе с тем Захарова подчеркнула, что законная реакция России на теракт в виде массированных ударов по территории Украины вызвала немедленное "осуждение" со стороны коллективного Запада.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.Утром 10 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.
https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, крымский мост, чп на крымском мосту
Марионеткам США можно все: Захарова о теракте на Крымском мосту

Захарова заявила о двойных стандартах Запада

11:34 12.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту в очередной раз продемонстрировал вопиющие двойные стандарты коллективного Запада, который оправдывает любые преступления марионеточного киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Своего рода лакмусовой бумажкой стал террористический акт, совершенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту - циничная атака на объект критической гражданской инфраструктуры. Казалось бы, как можно находить слова оправдания для такого? Оказывается, можно. Ну, если очень хочется и если речь идет о марионеточном режиме, которому с легкой подачи континентальных и заокеанских кураторов сегодня разрешено почти все", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она перечислила заявления ряда западных политиков по поводу теракта, произошедшего 8 октября на Крымском мосту, подчеркнув, что фактически с оправданием теракта выступили представительства Германии, Латвии и Литвы при ОБСЕ, а также напомнила, что аналогичным образом коллективный Запад 8 лет поощрял убийства мирных жителей Донбасса.
Вместе с тем Захарова подчеркнула, что законная реакция России на теракт в виде массированных ударов по территории Украины вызвала немедленное "осуждение" со стороны коллективного Запада.
"В целом, конечно, ничего нового. Запад своими же руками подрывает остатки доверия, заодно занимаясь варварским демонтажом европейских и международных институтов, десятилетиями служивших площадками для поисков компромиссов и дипломатии", - заключила представитель МИД.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:57
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
Утром 10 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваКрымКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
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