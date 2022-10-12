https://crimea.ria.ru/20221012/tri-rituala-kak-otklyuchitsya-ot-rabochikh-zadach-doma---nevrolog-1124844553.html

Три ритуала: как отключиться от рабочих задач дома - невролог

Три ритуала: как отключиться от рабочих задач дома - невролог - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Три ритуала: как отключиться от рабочих задач дома - невролог

Чтобы полноценно восстановить собственные ресурсы, после окончания рабочего дня необходимо оставить все дела, связанные с работой, пишет "Доктор Питер" со... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T21:56

2022-10-12T21:56

2022-10-12T21:56

психология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Чтобы полноценно восстановить собственные ресурсы, после окончания рабочего дня необходимо оставить все дела, связанные с работой, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на врача-невролога и эксперта по стрессу Нину Несдоли.По словам Несдоли, отстраниться от рабочего процесса позволят три простых ритуала. Во-первых, вернувшись домой, необходимо переодеться в домашнюю одежду. Так вы позволите мозгу отделить работу от отдыха.Второе правило - смена запаха. Используйте на рабочем месте и дома разные ароматы. Для дома важно выбирать "уютные" варианты, например, аромат сосны и апельсина.Кроме того, на работе и дома нужно пить разные напитки. Если во время трудового дня вы подбадриваете себя с помощью кофе, вернувшись домой, налейте себе чашку ароматного жасминового чая или любой другой напиток, который поможет успокоиться. При этом алкогольные напитки Неслоди не рекомендует.Ранее психолог Владимир Крупин рассказал, как помочь уставшему от новостей человеку. Поможет прогулка, велопоездка, поход в кино или вечер в ресторане.

https://crimea.ria.ru/20211218/effekt-ustalogo-putnika-kak-pobedit-emotsionalnoe-vygoranie-1121781654.html

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психология, общество