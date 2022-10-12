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Тайвань готов укреплять сотрудничество с США для "мира и стабильности" - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Тайвань готов укреплять сотрудничество с США для "мира и стабильности"
Тайвань готов укреплять сотрудничество с США для "мира и стабильности" - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Тайвань готов укреплять сотрудничество с США для "мира и стабильности"
Тайвань готов углублять сотрудничество с Соединенным Штатами Америки для обеспечения в регионе мира и стабильности. Об этом на встрече с американскими... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T10:35
2022-10-12T10:35
ситуация на тайване
политика
в мире
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Тайвань готов углублять сотрудничество с Соединенным Штатами Америки для обеспечения в регионе мира и стабильности. Об этом на встрече с американскими конгрессменами заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, его цитирует РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).По словам Цай Инвэнь, народ Тайваня "не прогнется перед лицом авторитаризма" и продолжит "защищать ценности демократии и свободы", в чем Америка поможет.Она также отметила важность партнерства Тайваня и США в сферах экономики и безопасности и выразила надежду на то, что страны подпишут двустороннее соглашение, которое исключит возможность двойного налогообложения.Ранее 12 октября МИД Тайваня сообщил о прибытии на остров двух делегаций конгрессменов США во главе с членами Палаты представителей – республиканцем Брэдом Венструпом и демократом Сетом Моултоном. Также в состав делегаций вошли конгрессмены Кай Кахеле и Майкл Вальц."Мы благодарим наших друзей за содержательное обсуждение вопросов обороны, сдерживания и роли Тайваня в укреплении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – отмечалось в сообщении ведомства, опубликованном в его официальном аккаунте в соцсети Twitter.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в середине августа текущего года.Китай считает остров одной из своих провинций, власти КНР осудили визит американской делегации, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США. В ответ на это Китай заявил о приведении своих в вооруженных сил в повышенную боевую готовность и объявил о начале масштабных учений.
https://crimea.ria.ru/20220919/vybor-baydena-kogo-budut-zaschischat-ssha-v-sluchae-konflikta-tayvanya-s-knr-1124546915.html
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ситуация на тайване, политика, в мире, сша
Тайвань готов укреплять сотрудничество с США для "мира и стабильности"

Глава администрации Цай Инвэнь: Тайвань готов продолжать углублять сотрудничество с США

10:35 12.10.2022
 
© SAM YEHФлаги Тайваня. Фото Сэма Йе / AFP
Флаги Тайваня. Фото Сэма Йе / AFP
© SAM YEH
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Тайвань готов углублять сотрудничество с Соединенным Штатами Америки для обеспечения в регионе мира и стабильности. Об этом на встрече с американскими конгрессменами заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, его цитирует РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).
По словам Цай Инвэнь, народ Тайваня "не прогнется перед лицом авторитаризма" и продолжит "защищать ценности демократии и свободы", в чем Америка поможет.

"Тайвань готов продолжать углублять сотрудничество с США и всеми демократическими партнерами, чтобы совместно поддерживать мир и стабильность в регионе и во всем мире", – сказала Цай Инвэнь.

Она также отметила важность партнерства Тайваня и США в сферах экономики и безопасности и выразила надежду на то, что страны подпишут двустороннее соглашение, которое исключит возможность двойного налогообложения.
Ранее 12 октября МИД Тайваня сообщил о прибытии на остров двух делегаций конгрессменов США во главе с членами Палаты представителей – республиканцем Брэдом Венструпом и демократом Сетом Моултоном. Также в состав делегаций вошли конгрессмены Кай Кахеле и Майкл Вальц.
"Мы благодарим наших друзей за содержательное обсуждение вопросов обороны, сдерживания и роли Тайваня в укреплении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – отмечалось в сообщении ведомства, опубликованном в его официальном аккаунте в соцсети Twitter.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в середине августа текущего года.
Китай считает остров одной из своих провинций, власти КНР осудили визит американской делегации, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США. В ответ на это Китай заявил о приведении своих в вооруженных сил в повышенную боевую готовность и объявил о начале масштабных учений.
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