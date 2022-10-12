https://crimea.ria.ru/20221012/tayvan-gotov-ukreplyat-sotrudnichestvo-s-ssha-dlya-mira-i-stabilnosti-1124833263.html

Тайвань готов укреплять сотрудничество с США для "мира и стабильности"

Тайвань готов укреплять сотрудничество с США для "мира и стабильности" - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Тайвань готов укреплять сотрудничество с США для "мира и стабильности"

Тайвань готов углублять сотрудничество с Соединенным Штатами Америки для обеспечения в регионе мира и стабильности. Об этом на встрече с американскими... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T10:35

2022-10-12T10:35

2022-10-12T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Тайвань готов углублять сотрудничество с Соединенным Штатами Америки для обеспечения в регионе мира и стабильности. Об этом на встрече с американскими конгрессменами заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, его цитирует РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).По словам Цай Инвэнь, народ Тайваня "не прогнется перед лицом авторитаризма" и продолжит "защищать ценности демократии и свободы", в чем Америка поможет.Она также отметила важность партнерства Тайваня и США в сферах экономики и безопасности и выразила надежду на то, что страны подпишут двустороннее соглашение, которое исключит возможность двойного налогообложения.Ранее 12 октября МИД Тайваня сообщил о прибытии на остров двух делегаций конгрессменов США во главе с членами Палаты представителей – республиканцем Брэдом Венструпом и демократом Сетом Моултоном. Также в состав делегаций вошли конгрессмены Кай Кахеле и Майкл Вальц."Мы благодарим наших друзей за содержательное обсуждение вопросов обороны, сдерживания и роли Тайваня в укреплении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – отмечалось в сообщении ведомства, опубликованном в его официальном аккаунте в соцсети Twitter.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в середине августа текущего года.Китай считает остров одной из своих провинций, власти КНР осудили визит американской делегации, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США. В ответ на это Китай заявил о приведении своих в вооруженных сил в повышенную боевую готовность и объявил о начале масштабных учений.

https://crimea.ria.ru/20220919/vybor-baydena-kogo-budut-zaschischat-ssha-v-sluchae-konflikta-tayvanya-s-knr-1124546915.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на тайване, политика, в мире, сша