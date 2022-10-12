https://crimea.ria.ru/20221012/prokuratura-proverit-kachestvo-pitaniya-doshkolnikov-v-chernomorskom-rayone--1124843967.html
Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе
Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе
Качество питания для дошкольников Черноморского района Крыма проверит прокуратура. Такое поручение дал глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T16:48
2022-10-12T16:48
2022-10-12T16:48
крым
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1c/1118672026_0:257:2048:1409_1920x0_80_0_0_7241745be60994c788c7ce1e85b272f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Качество питания для дошкольников Черноморского района Крыма проверит прокуратура. Такое поручение дал глава РК Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в меню некоторых учреждений дошкольного образования отсутствуют важные продукты, а в нормативах по питанию детей есть явные нарушения."В некоторых детских садах, не буду говорить по количеству, ни мяса, ни овощей не было с начала года. Это как? Прошу прокуратуру в данном случае дать оценку, полностью проверить деятельность дошкольных учреждений на качество соответствия питания для школьников", - отметил глава республики в ходе совещания о проблемных вопросах Черноморского района в среду.Решить вопросы с детским питанием в районе Аксенов поручил до конца текущей недели зампредседателя Совета министров РК - министру труда и соцзащиты Елене Романовской.
https://crimea.ria.ru/20220824/kakim-dolzhno-byt-besplatnoe-shkolnoe-pitanie--gosduma-1124271580.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1c/1118672026_0:65:2048:1601_1920x0_80_0_0_1db5911abbeca3a05bff15182d364e7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов
Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе
Аксенов поручил прокуратуре проверить качество питания в детсадах Черноморского района РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Качество питания для дошкольников Черноморского района Крыма проверит прокуратура. Такое поручение дал глава РК Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, в меню некоторых учреждений дошкольного образования отсутствуют важные продукты, а в нормативах по питанию детей есть явные нарушения.
"В некоторых детских садах, не буду говорить по количеству, ни мяса, ни овощей не было с начала года. Это как? Прошу прокуратуру в данном случае дать оценку, полностью проверить деятельность дошкольных учреждений на качество соответствия питания для школьников", - отметил глава республики в ходе совещания о проблемных вопросах Черноморского района в среду.
Решить вопросы с детским питанием в районе Аксенов поручил до конца текущей недели зампредседателя Совета министров РК - министру труда и соцзащиты Елене Романовской.