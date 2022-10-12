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Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе
Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе
Качество питания для дошкольников Черноморского района Крыма проверит прокуратура. Такое поручение дал глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T16:48
2022-10-12T16:48
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Качество питания для дошкольников Черноморского района Крыма проверит прокуратура. Такое поручение дал глава РК Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в меню некоторых учреждений дошкольного образования отсутствуют важные продукты, а в нормативах по питанию детей есть явные нарушения."В некоторых детских садах, не буду говорить по количеству, ни мяса, ни овощей не было с начала года. Это как? Прошу прокуратуру в данном случае дать оценку, полностью проверить деятельность дошкольных учреждений на качество соответствия питания для школьников", - отметил глава республики в ходе совещания о проблемных вопросах Черноморского района в среду.Решить вопросы с детским питанием в районе Аксенов поручил до конца текущей недели зампредседателя Совета министров РК - министру труда и соцзащиты Елене Романовской.
https://crimea.ria.ru/20220824/kakim-dolzhno-byt-besplatnoe-shkolnoe-pitanie--gosduma-1124271580.html
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крым, сергей аксенов
Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе

Аксенов поручил прокуратуре проверить качество питания в детсадах Черноморского района РК

16:48 12.10.2022
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРабота дежурного детского сада в Иванове
Работа дежурного детского сада в Иванове - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Качество питания для дошкольников Черноморского района Крыма проверит прокуратура. Такое поручение дал глава РК Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, в меню некоторых учреждений дошкольного образования отсутствуют важные продукты, а в нормативах по питанию детей есть явные нарушения.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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"В некоторых детских садах, не буду говорить по количеству, ни мяса, ни овощей не было с начала года. Это как? Прошу прокуратуру в данном случае дать оценку, полностью проверить деятельность дошкольных учреждений на качество соответствия питания для школьников", - отметил глава республики в ходе совещания о проблемных вопросах Черноморского района в среду.
Решить вопросы с детским питанием в районе Аксенов поручил до конца текущей недели зампредседателя Совета министров РК - министру труда и соцзащиты Елене Романовской.
 
КрымСергей Аксенов
 
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