https://crimea.ria.ru/20221012/prokuratura-proverit-kachestvo-pitaniya-doshkolnikov-v-chernomorskom-rayone--1124843967.html

Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе

Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе

Качество питания для дошкольников Черноморского района Крыма проверит прокуратура. Такое поручение дал глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T16:48

2022-10-12T16:48

2022-10-12T16:48

крым

сергей аксенов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1c/1118672026_0:257:2048:1409_1920x0_80_0_0_7241745be60994c788c7ce1e85b272f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Качество питания для дошкольников Черноморского района Крыма проверит прокуратура. Такое поручение дал глава РК Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в меню некоторых учреждений дошкольного образования отсутствуют важные продукты, а в нормативах по питанию детей есть явные нарушения."В некоторых детских садах, не буду говорить по количеству, ни мяса, ни овощей не было с начала года. Это как? Прошу прокуратуру в данном случае дать оценку, полностью проверить деятельность дошкольных учреждений на качество соответствия питания для школьников", - отметил глава республики в ходе совещания о проблемных вопросах Черноморского района в среду.Решить вопросы с детским питанием в районе Аксенов поручил до конца текущей недели зампредседателя Совета министров РК - министру труда и соцзащиты Елене Романовской.

https://crimea.ria.ru/20220824/kakim-dolzhno-byt-besplatnoe-shkolnoe-pitanie--gosduma-1124271580.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов