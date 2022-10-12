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Новые пушки большой мощности досрочно переданы Минобороны РФ
Новые пушки большой мощности досрочно переданы Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Новые пушки большой мощности досрочно переданы Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации получило новые модернизированные пушки большой мощности 2С7М "Малка" досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T20:12
2022-10-12T20:12
2022-10-12T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации получило новые модернизированные пушки большой мощности 2С7М "Малка" досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", пишет РИА Новости."В рамках государственного оборонного заказа 2022 года "Уралтрансмаш" досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией", — говорится в сообщении.По словам гендиректора "Уралтрансмаша" Димтрия Семизорова, в пушках были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.Пушка предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.
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министерство обороны рф, новости
Новые пушки большой мощности досрочно переданы Минобороны РФ
Минобороны досрочно получило новые модернизированные пушки 2С7М "Малка"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации получило новые модернизированные пушки большой мощности 2С7М "Малка" досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", пишет РИА Новости.
"В рамках государственного оборонного заказа 2022 года "Уралтрансмаш" досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией", — говорится в сообщении.
По словам гендиректора "Уралтрансмаша" Димтрия Семизорова, в пушках были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.
"Модернизация улучшила все основные характеристики, в том числе маневренность, подвижность, командную управляемость. Самоходные пушки 2С7М "Малка" успешно прошли полный цикл испытаний перед отправкой заказчику", — добавил он.
Пушка предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.