https://crimea.ria.ru/20221012/novye-pushki-bolshoy-moschnosti-dosrochno-peredany-minoborony-rf-1124841857.html

Новые пушки большой мощности досрочно переданы Минобороны РФ

Новые пушки большой мощности досрочно переданы Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Новые пушки большой мощности досрочно переданы Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации получило новые модернизированные пушки большой мощности 2С7М "Малка" досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T20:12

2022-10-12T20:12

2022-10-12T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации получило новые модернизированные пушки большой мощности 2С7М "Малка" досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", пишет РИА Новости."В рамках государственного оборонного заказа 2022 года "Уралтрансмаш" досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией", — говорится в сообщении.По словам гендиректора "Уралтрансмаша" Димтрия Семизорова, в пушках были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.Пушка предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.

https://crimea.ria.ru/20220708/oruzhie-vozmezdiya-ekspert-razyasnil-znachimost-podlodki-belgorod-1123794590.html

https://crimea.ria.ru/20221003/v-nato-opasayutsya-vozmozhnogo-puska-yadernogo-bespilotnika-poseydon----smi-1124698067.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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