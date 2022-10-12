https://crimea.ria.ru/20221012/krymchane-zaplatyat-bolee-dvukh-milliardov-imuschestvennykh-nalogov-v-etom-godu-1124846257.html

Крымчане заплатят более двух миллиардов имущественных налогов в этом году

Крымчане заплатят более двух миллиардов имущественных налогов в этом году - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Крымчане заплатят более двух миллиардов имущественных налогов в этом году

Крымчане заплатят более двух миллиардов рублей имущественных налогов в рамках кампании 2022 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T20:56

2022-10-12T20:56

2022-10-12T20:56

радио "спутник в крыму"

крым

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Крымчане заплатят более двух миллиардов рублей имущественных налогов в рамках кампании 2022 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по РК Артем Грудницкий.Он напомнил, что в Крыму, как и во всех регионах страны, проходит ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного, земельного и налога на имущество за 2021 год."Налоговой службой в этом году произведены расчеты более, чем одному миллиону граждан, сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений. Сумма исчисленного налога превышает два миллиарды рублей, что на четверть больше уровня прошлого года", – сообщил Грудницкий.Наибольшую сумму имущественного налога составляет транспортный. Это около одного миллиарда рублей. Земельного налога исчислено на 465 миллионов рублей, еще 535 миллионов – налог на имущество физических лиц.Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по РК пояснил, что в налоговом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате налогам. При этом указывается каждый объект налогообложения, сумма к уплате, налоговая база, реквизиты для зачисления средств и срок оплаты. Также для удобства пользователей уведомления содержат УИН, QR-код и штрих-код.В случае неуплаты налогов до 1 декабря включительно, со 2 декабря начинает ежедневно начисляться пеня. Кроме того, налоговые органы вправе принимать меры по взиманию средств с налогоплательщика, вплоть до взыскания объекта в судебном порядке.

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