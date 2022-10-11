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Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту
Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту
Сразу после взрыва на Крымском мосту официальные властные структуры Украины гордились своей причастностью к этому ЧП, но потом под влиянием Вашингтона стали... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T16:31
2022-10-11T16:30
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
сша
украина
крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Сразу после взрыва на Крымском мосту официальные властные структуры Украины гордились своей причастностью к этому ЧП, но потом под влиянием Вашингтона стали трусливо открещиваться от него. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник на брифинге.Однако когда в США "проснулись те, кто курирует и спонсирует киевский режим", тактика резко изменилась: властные структуры Украины "стали трусливо открещиваться от содеянного и переводить стрелки", отметила Захарова."Прошло полдня, видимо, из Вашингтона одернули, напомнив, что все-таки до сих пор государства, считающиеся находящимися в рамках международно-правовых отношений, чем-то отличаются от квазигосударственных террористических образований", - полагает дипломат.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221011/na-glavu-mid-estonii-mogut-vozbudit-delo-iz-za-slov-o-krymskom-moste-1124823985.html
сша
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша, украина, крымский мост, чп на крымском мосту
Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту

Захарова: Киев начал трусливо открещиваться от взрыва на Крымском мосту под влиянием США

16:31 11.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Сразу после взрыва на Крымском мосту официальные властные структуры Украины гордились своей причастностью к этому ЧП, но потом под влиянием Вашингтона стали трусливо открещиваться от него. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник на брифинге.

"В Киеве сначала злорадствовали и открыто восхваляли, как они называли, "блестящую работу СБУ". Они бравировали способностями этой структуры наносить России, как они сказали, чувствительные удары. Мы же помним все эти твиты, публикации в социальных сетях, на сайтах, мы видели, как фотографировались люди на фоне плакатов со взрывами на Крымском мосту. Эту акцию записали себе в актив, по-моему, все так называемые государственные учреждения Украины", - сказала она на брифинге во вторник.

Однако когда в США "проснулись те, кто курирует и спонсирует киевский режим", тактика резко изменилась: властные структуры Украины "стали трусливо открещиваться от содеянного и переводить стрелки", отметила Захарова.
"Прошло полдня, видимо, из Вашингтона одернули, напомнив, что все-таки до сих пор государства, считающиеся находящимися в рамках международно-правовых отношений, чем-то отличаются от квазигосударственных террористических образований", - полагает дипломат.
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ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваСШАУкраинаКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
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