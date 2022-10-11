https://crimea.ria.ru/20221011/zakharova-obyasnila-izmenenie-ritoriki-kieva-po-chp-na-krymskom-mostu-1124824132.html

Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту

Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту

Сразу после взрыва на Крымском мосту официальные властные структуры Украины гордились своей причастностью к этому ЧП, но потом под влиянием Вашингтона стали... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T16:31

2022-10-11T16:31

2022-10-11T16:30

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

сша

украина

крымский мост

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Сразу после взрыва на Крымском мосту официальные властные структуры Украины гордились своей причастностью к этому ЧП, но потом под влиянием Вашингтона стали трусливо открещиваться от него. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник на брифинге.Однако когда в США "проснулись те, кто курирует и спонсирует киевский режим", тактика резко изменилась: властные структуры Украины "стали трусливо открещиваться от содеянного и переводить стрелки", отметила Захарова."Прошло полдня, видимо, из Вашингтона одернули, напомнив, что все-таки до сих пор государства, считающиеся находящимися в рамках международно-правовых отношений, чем-то отличаются от квазигосударственных террористических образований", - полагает дипломат.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.

https://crimea.ria.ru/20221011/na-glavu-mid-estonii-mogut-vozbudit-delo-iz-za-slov-o-krymskom-moste-1124823985.html

сша

украина

крымский мост

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша, украина, крымский мост, чп на крымском мосту