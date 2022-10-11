https://crimea.ria.ru/20221011/v-sochi-pitbuli-zagryzli-chetyrekhletnyuyu-devochku-1124818839.html

В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку

В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку - РИА Новости Крым, 11.10.2022

В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку

В Сочи в результате нападения собак породы питбультерьер погиб малолетний ребенок, приехавший на отдых с матерью и ее сожителем. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T12:31

2022-10-11T12:31

2022-10-11T12:31

происшествия

сочи

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119261888_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_9ad98a82a92d55ac4699a15dd8a7b51f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Сочи в результате нападения собак породы питбультерьер погиб малолетний ребенок, приехавший на отдых с матерью и ее сожителем. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по краю.Семья приехала на отдых в конце сентября и остановилась в доме у родственников в поселке Совет-Квадже. После в дом заехали владельцы жилья – отец и бабушка сожителя, с собой они привезли трех собак породы питбультерьер.Спасти девочку пытались работники скорой помощи. Попытки реанимировать ребенка не удались.В отношении 43-летнего владельца собак возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле краевого следственного управления и прокуратуры.

https://crimea.ria.ru/20220608/napadenie-sobak-na-devushku-v-starom-kryme-prokuratura-nachala-proverku-1123481751.html

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, ск рф (следственный комитет российской федерации)