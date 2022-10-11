https://crimea.ria.ru/20221011/v-sochi-pitbuli-zagryzli-chetyrekhletnyuyu-devochku-1124818839.html
В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку
В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку - РИА Новости Крым, 11.10.2022
В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку
В Сочи в результате нападения собак породы питбультерьер погиб малолетний ребенок, приехавший на отдых с матерью и ее сожителем. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T12:31
2022-10-11T12:31
2022-10-11T12:31
происшествия
сочи
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Сочи в результате нападения собак породы питбультерьер погиб малолетний ребенок, приехавший на отдых с матерью и ее сожителем. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по краю.Семья приехала на отдых в конце сентября и остановилась в доме у родственников в поселке Совет-Квадже. После в дом заехали владельцы жилья – отец и бабушка сожителя, с собой они привезли трех собак породы питбультерьер.Спасти девочку пытались работники скорой помощи. Попытки реанимировать ребенка не удались.В отношении 43-летнего владельца собак возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле краевого следственного управления и прокуратуры.
https://crimea.ria.ru/20220608/napadenie-sobak-na-devushku-v-starom-kryme-prokuratura-nachala-proverku-1123481751.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку
В Сочи питбультерьеры напали на малолетнюю девочку, которую оставили дома одну
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Сочи в результате нападения собак породы питбультерьер погиб малолетний ребенок, приехавший на отдых с матерью и ее сожителем. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по краю.
Семья приехала на отдых в конце сентября и остановилась в доме у родственников в поселке Совет-Квадже. После в дом заехали владельцы жилья – отец и бабушка сожителя, с собой они привезли трех собак породы питбультерьер.
"Днем 10 октября 2022 года мать девочки с сожителем выехали в магазин, оставив ребенка на втором этаже дома, не сообщив об этом бабушке сожителя. Пожилая женщина запустила собак в дом без намордников и ошейников. В результате две двухгодовалые собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Спасти девочку пытались работники скорой помощи. Попытки реанимировать ребенка не удались.
В отношении 43-летнего владельца собак возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле краевого следственного управления и прокуратуры.