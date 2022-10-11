https://crimea.ria.ru/20221011/v-krymu-fakticheski-rabotaet-tolko-polovina-upravlyayuschikh-kompaniy-1124822258.html

В Крыму фактически работает только половина управляющих компаний

В Крыму фактически работает только половина управляющих компаний - РИА Новости Крым, 11.10.2022

В Крыму фактически работает только половина управляющих компаний

Из 335 управляющих организаций, которые получили лицензии по обслуживанию многоквартирных домов (МКД) в Крыму, фактическую деятельность ведут только 147. Об... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T20:41

2022-10-11T20:41

2022-10-11T20:41

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Из 335 управляющих организаций, которые получили лицензии по обслуживанию многоквартирных домов (МКД) в Крыму, фактическую деятельность ведут только 147. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник Инспекции по жилищному надзору Крыма Элина Акулова.Она пояснила, что управляющие компании в регионе начали получать лицензии в 2015 году. В первый год было выдано 147 разрешений, в последующие выдавалось от 30 до 40 лицензий в год. При этом число действующих лицензий ежегодно снижалось.В муниципалитетах республики 12 975 многоквартирных жилых домов. Из них 8 312 находятся в управлении управляющих организаций, 985 в управлении товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищных кооперативов (ЖК), 3 564 – в непосредственном управлении, еще по 114 домам идет процесс выбора управляющих организаций, заключение договоров и т.д.

https://crimea.ria.ru/20220615/chto-dolzhny-delat-upravlyayuschie-kompanii-letom-1123534568.html

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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, городская среда, общество