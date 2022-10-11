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В Крыму фактически работает только половина управляющих компаний
В Крыму фактически работает только половина управляющих компаний - РИА Новости Крым, 11.10.2022
В Крыму фактически работает только половина управляющих компаний
Из 335 управляющих организаций, которые получили лицензии по обслуживанию многоквартирных домов (МКД) в Крыму, фактическую деятельность ведут только 147. Об... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T20:41
2022-10-11T20:41
2022-10-11T20:41
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Из 335 управляющих организаций, которые получили лицензии по обслуживанию многоквартирных домов (МКД) в Крыму, фактическую деятельность ведут только 147. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник Инспекции по жилищному надзору Крыма Элина Акулова.Она пояснила, что управляющие компании в регионе начали получать лицензии в 2015 году. В первый год было выдано 147 разрешений, в последующие выдавалось от 30 до 40 лицензий в год. При этом число действующих лицензий ежегодно снижалось.В муниципалитетах республики 12 975 многоквартирных жилых домов. Из них 8 312 находятся в управлении управляющих организаций, 985 в управлении товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищных кооперативов (ЖК), 3 564 – в непосредственном управлении, еще по 114 домам идет процесс выбора управляющих организаций, заключение договоров и т.д.
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, городская среда, общество
В Крыму фактически работает только половина управляющих компаний
Сколько управляющих компаний Крыма лишились лицензий и ушли с рынка – Жилинспекция
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Из 335 управляющих организаций, которые получили лицензии по обслуживанию многоквартирных домов (МКД) в Крыму, фактическую деятельность ведут только 147. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник Инспекции по жилищному надзору Крыма Элина Акулова.
Она пояснила, что управляющие компании в регионе начали получать лицензии в 2015 году. В первый год было выдано 147 разрешений, в последующие выдавалось от 30 до 40 лицензий в год. При этом число действующих лицензий ежегодно снижалось.
"По состоянию на 1 октября жилищная инспекция выдала 335 лицензий на осуществление предпринимательской деятельностью по управлению МКД. На сегодня прекращена деятельность 54 лицензий, еще 57 аннулированы по решению суда. Из оставшихся 224 компаний, обладающий лицензиями, фактическую деятельность ведут 147", – уточнила Акулова.
В муниципалитетах республики 12 975 многоквартирных жилых домов. Из них 8 312 находятся в управлении управляющих организаций, 985 в управлении товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищных кооперативов (ЖК), 3 564 – в непосредственном управлении, еще по 114 домам идет процесс выбора управляющих организаций, заключение договоров и т.д.