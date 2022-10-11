https://crimea.ria.ru/20221011/poydet-li-nato-na-pryamoy-konflikt-s-rossiey--mneniya-ekspertov-1124822503.html

Пойдет ли НАТО на прямой конфликт с Россией – мнения экспертов

Пойдет ли НАТО на прямой конфликт с Россией – мнения экспертов - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Пойдет ли НАТО на прямой конфликт с Россией – мнения экспертов

США и НАТО будут до последнего пытаться не переходить грань прямого военного столкновения с РФ, но продолжат осуществлять стратегию истощения России в... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T19:21

2022-10-11T19:21

2022-10-11T19:21

нато

сша

специальная военная операция рф на украине

украина

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. США и НАТО будут до последнего пытаться не переходить грань прямого военного столкновения с РФ, но продолжат осуществлять стратегию истощения России в вооруженном конфликте на Украине. Такое мнение высказали политологи-международники на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в преддверие встречи министров обороны стран НАТО."Думаю, они (США и НАТО – ред.) до последнего будут пытаться не переходить эти красные линии, потому что все прекрасно понимают, к чему это может привести – к региональному конфликту с участием и прямым вовлечением США и НАТО. Эскалация такого уровня, конечно, рассматривается в системе военного планирования, но с точки зрения принятия решений это - неперспективная стратегия", – считает завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.С ним согласен декан факультета мировой политики, завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров. По его мнению, сейчас Запад не предпримет каких-либо резких движений, особенно юридически обязывающих, поскольку это означает прямое вовлечение НАТО и американских войск в конфликт на Украине.Руководитель научных направлений Института США и Канады РАН, член Совета по внешней и оборонной политике Павел Золотарев полагает, что нет оснований ожидать от США и НАТО каких-то инициатив по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.По мнению эксперта, либо будут приняты решения оказывать безграничную и нарастающую поддержку Киеву, либо "будут просматриваться какие-то шаги, связанные со сдерживанием этой поддержки". Золотарев пояснил, что в самом военно-политическом руководстве США существуют разногласия по поводу участия в конфликте на Украине."Одна группа считает, что надо начинать переговорный процесс. Они озабочены определенными глобальными процессами, связанными со стратегической стабильностью, ядерным оружием, перспективами безопасности в космосе, кибербезопасностью, которые США вынуждены решать вместе с Россией и Китаем. Другая группа вопреки всему говорит, что США должны делать все для того, чтобы Украина одержала победу", – констатировал политолог.12-13 октября состоится встреча министров обороны стран НАТО. Несмотря на то, что Североатлантический альянс активно поддерживает Украину, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг продолжает утверждать, что это не делает НАТО стороной конфликта с Россией.В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что страны Запада, накачивая Украину оружием, военными специалистами и наемниками, стали непосредственной стороной конфликта.

https://crimea.ria.ru/20221011/ekspert-zayavil-o-sereznoy-dilemme-dlya-nato-i-es-posle-udarov-po-ukraine-1124815792.html

https://crimea.ria.ru/20221008/ukrainu-ne-berut-v-nato--politolog-nazval-prichinu-1124750269.html

сша

украина

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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