https://crimea.ria.ru/20221011/o-chem-dogovorilis-shoygu-i-ego-turetskiy-kollega-1124830074.html

О чем договорились Шойгу и его турецкий коллега

О чем договорились Шойгу и его турецкий коллега - РИА Новости Крым, 11.10.2022

О чем договорились Шойгу и его турецкий коллега

Министры обороны России и Турции, Сергей Шойгу и Хулуси Акар, обсудили ситуацию на Украине, региональную безопасность, а также перспективы двусторонних... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T21:08

2022-10-11T21:08

2022-10-11T21:08

турция

российская федерация (россия, рф)

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Министры обороны России и Турции, Сергей Шойгу и Хулуси Акар, обсудили ситуацию на Украине, региональную безопасность, а также перспективы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие по предотвращению угроз терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России. Также главы ведомств обсудили вопросы, касающиеся вывоза зерна из украинских портов в рамках договоренностей по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ. Отдельное внимание министры уделили вопросам взаимодействия в работе по предотвращению террористической угрозы на территории Сирийской Арабской республики, отметив ее важность и выразив готовность соблюдать все ранее достигнутые в этой части договоренности.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Анкара не направляла Москве никаких предложений по поводу инициативы провести большие переговоры РФ и стран Запада для урегулирования конфликта на Украине.

https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html

турция

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, российская федерация (россия, рф), сергей шойгу