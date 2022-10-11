https://crimea.ria.ru/20221011/o-chem-dogovorilis-shoygu-i-ego-turetskiy-kollega-1124830074.html
О чем договорились Шойгу и его турецкий коллега
О чем договорились Шойгу и его турецкий коллега - РИА Новости Крым, 11.10.2022
О чем договорились Шойгу и его турецкий коллега
Министры обороны России и Турции, Сергей Шойгу и Хулуси Акар, обсудили ситуацию на Украине, региональную безопасность, а также перспективы двусторонних... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T21:08
2022-10-11T21:08
2022-10-11T21:08
турция
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сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Министры обороны России и Турции, Сергей Шойгу и Хулуси Акар, обсудили ситуацию на Украине, региональную безопасность, а также перспективы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие по предотвращению угроз терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России. Также главы ведомств обсудили вопросы, касающиеся вывоза зерна из украинских портов в рамках договоренностей по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ. Отдельное внимание министры уделили вопросам взаимодействия в работе по предотвращению террористической угрозы на территории Сирийской Арабской республики, отметив ее важность и выразив готовность соблюдать все ранее достигнутые в этой части договоренности.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Анкара не направляла Москве никаких предложений по поводу инициативы провести большие переговоры РФ и стран Запада для урегулирования конфликта на Украине.
https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html
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РИА Новости Крым
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турция, российская федерация (россия, рф), сергей шойгу
О чем договорились Шойгу и его турецкий коллега
Министры обороны РФ и Турции Шойгу и Акар обсудили ситуацию на Украине и угрозы терроризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Министры обороны России и Турции, Сергей Шойгу и Хулуси Акар, обсудили ситуацию на Украине, региональную безопасность, а также перспективы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие по предотвращению угроз терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России.
"Турецкой стороной подтверждена готовность к оказанию всестороннего содействия в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем", – сообщили в министерстве.
Также главы ведомств обсудили вопросы, касающиеся вывоза зерна из украинских портов в рамках договоренностей по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ.
Отдельное внимание министры уделили вопросам взаимодействия в работе по предотвращению террористической угрозы на территории Сирийской Арабской республики, отметив ее важность и выразив готовность соблюдать все ранее достигнутые в этой части договоренности.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил
, Анкара не направляла Москве никаких предложений по поводу инициативы провести большие переговоры РФ и стран Запада для урегулирования конфликта на Украине.