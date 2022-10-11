https://crimea.ria.ru/20221011/lavrov-otsenil-initsiativu-turtsii-o-peregovorakh-rf-i-zapada-po-ukraine-1124820746.html

Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине

Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине

Москве не поступало никаких предложений по поводу инициативы Турции провести большие переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T13:46

2022-10-11T13:46

2022-10-11T13:46

сергей лавров

турция

украина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Москве не поступало никаких предложений по поводу инициативы Турции провести большие переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее турецкая газета Milliyet сообщила о намерении Анкары организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. По данным издания, план передан США "по важным и частным каналам", и первые комментарии из Вашингтона "очень позитивны". По мнению автора публикации, вопрос заключается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".Министр подчеркнул, что российская сторона "готова выслушивать любые предложения, готова выслушать всех и вся", но не может заранее сказать, что тот или иной конкретный процесс обязательно приведет к результату."Мы сначала должны понять, что конкретно предлагается и каково содержание этих инициатив, которые так быстро и громко распространяются в публичном пространстве", - заключил глава МИД РФ.

https://crimea.ria.ru/20220926/peregovory-putina-i-zelenskogo-zachem-erdoganu-dialog-ukrainy-i-rossii-1124631534.html

турция

украина

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сергей лавров, турция, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика