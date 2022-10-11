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Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине
Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине
Москве не поступало никаких предложений по поводу инициативы Турции провести большие переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T13:46
2022-10-11T13:46
сергей лавров
турция
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Москве не поступало никаких предложений по поводу инициативы Турции провести большие переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее турецкая газета Milliyet сообщила о намерении Анкары организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. По данным издания, план передан США "по важным и частным каналам", и первые комментарии из Вашингтона "очень позитивны". По мнению автора публикации, вопрос заключается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".Министр подчеркнул, что российская сторона "готова выслушивать любые предложения, готова выслушать всех и вся", но не может заранее сказать, что тот или иной конкретный процесс обязательно приведет к результату."Мы сначала должны понять, что конкретно предлагается и каково содержание этих инициатив, которые так быстро и громко распространяются в публичном пространстве", - заключил глава МИД РФ.
https://crimea.ria.ru/20220926/peregovory-putina-i-zelenskogo-zachem-erdoganu-dialog-ukrainy-i-rossii-1124631534.html
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сергей лавров, турция, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика
Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине

Лавров оценил данные СМИ о планах Турции провести переговоры РФ с Западом по Украине

13:46 11.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Москве не поступало никаких предложений по поводу инициативы Турции провести большие переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее турецкая газета Milliyet сообщила о намерении Анкары организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. По данным издания, план передан США "по важным и частным каналам", и первые комментарии из Вашингтона "очень позитивны". По мнению автора публикации, вопрос заключается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".
"Уже не первый раз наши партнеры какие-то инициативы для начала объявляют публично, привлекают к этому внимание, а уже потом начинают смотреть, кто как будет реагировать. Очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, когда они будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений больше ничего не слышали", – сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1".
Министр подчеркнул, что российская сторона "готова выслушивать любые предложения, готова выслушать всех и вся", но не может заранее сказать, что тот или иной конкретный процесс обязательно приведет к результату.
"Мы сначала должны понять, что конкретно предлагается и каково содержание этих инициатив, которые так быстро и громко распространяются в публичном пространстве", - заключил глава МИД РФ.
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