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Пора ли худеть к Новому году - диетолог
Пора ли худеть к Новому году - диетолог - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Пора ли худеть к Новому году - диетолог
Практика похудения к Новому году или любой другой конкретной дате приводит к временным результатам и чаще всего оборачивается еще большим набором веса после... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T08:45
2022-10-10T08:45
2022-10-10T08:45
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Практика похудения к Новому году или любой другой конкретной дате приводит к временным результатам и чаще всего оборачивается еще большим набором веса после мероприятия, когда мотивация пропадает. Об этом предупредила консультант по коррекции веса, нутрициолог Анна Макарова, пишут "Аргументы и факты".В этой связи Макарова рекомендует не ставить жестких рамок во времени и не придерживаться "голодных" диет, а вместо этого навсегда переходить на здоровое питание.Если все же не оставляет желание непременно скинуть килограммы к Новому году, необходимо начинать питаться правильно уже сейчас. Первое, что необходимо сделать, - установить режим: 3 основных приема пищи, 1-2 перекуса и много воды. Между приемами пищи должно проходить 3-4 часа.Ускорить процесс похудения помогут спортивные нагрузки: "Снижать вес нужно грамотно, чтобы он не возвращался, а вы при этом были активными и веселыми", - настаивает диетолог.Ранее врач-психотерапевт, диетолог, телеведущий Сергей Обложко посоветовал худеющим включить в меню низкокалорийные сладости, чтобы процесс похудения не превратился в сплошную пытку.
https://crimea.ria.ru/20211012/snizit-ves-i-pomoch-serdtsu-kardiolog-dal-sovety-po-pitaniyu-i-sportu-1121106610.html
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общество, совет эксперта
Пора ли худеть к Новому году - диетолог
Диетолог Макарова рассказала, как похудеть к Новому году
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым.
Практика похудения к Новому году или любой другой конкретной дате приводит к временным результатам и чаще всего оборачивается еще большим набором веса после мероприятия, когда мотивация пропадает. Об этом предупредила консультант по коррекции веса, нутрициолог Анна Макарова, пишут
"Аргументы и факты".
В этой связи Макарова рекомендует не ставить жестких рамок во времени и не придерживаться "голодных" диет, а вместо этого навсегда переходить на здоровое питание.
Если все же не оставляет желание непременно скинуть килограммы к Новому году, необходимо начинать питаться правильно уже сейчас. Первое, что необходимо сделать, - установить режим: 3 основных приема пищи, 1-2 перекуса и много воды. Между приемами пищи должно проходить 3-4 часа.
Голодать нельзя, подчеркивает специалист. На завтраки и перекусы она предлагает выбирать несладкие фрукты и ягоды. В обед рекомендует делить тарелку на четыре части: на две из них уложить овощи и зелень, на одну - нежирное мясо, рыбу, морепродукты или другой белковый продукт, на оставшуюся часть тарелки - цельнозерновой гарнир. На ужин от гарнира лучше отказаться - пусть на тарелке останутся овощи и белок.
Ускорить процесс похудения помогут спортивные нагрузки: "Снижать вес нужно грамотно, чтобы он не возвращался, а вы при этом были активными и веселыми", - настаивает диетолог.
Ранее врач-психотерапевт, диетолог, телеведущий Сергей Обложко посоветовал худеющим включить в меню низкокалорийные сладости
, чтобы процесс похудения не превратился в сплошную пытку.