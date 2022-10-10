https://crimea.ria.ru/20221010/pora-li-khudet-k-novomu-godu---dietolog-1124718397.html

Пора ли худеть к Новому году - диетолог

Пора ли худеть к Новому году - диетолог - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Пора ли худеть к Новому году - диетолог

Практика похудения к Новому году или любой другой конкретной дате приводит к временным результатам и чаще всего оборачивается еще большим набором веса после... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T08:45

2022-10-10T08:45

2022-10-10T08:45

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Практика похудения к Новому году или любой другой конкретной дате приводит к временным результатам и чаще всего оборачивается еще большим набором веса после мероприятия, когда мотивация пропадает. Об этом предупредила консультант по коррекции веса, нутрициолог Анна Макарова, пишут "Аргументы и факты".В этой связи Макарова рекомендует не ставить жестких рамок во времени и не придерживаться "голодных" диет, а вместо этого навсегда переходить на здоровое питание.Если все же не оставляет желание непременно скинуть килограммы к Новому году, необходимо начинать питаться правильно уже сейчас. Первое, что необходимо сделать, - установить режим: 3 основных приема пищи, 1-2 перекуса и много воды. Между приемами пищи должно проходить 3-4 часа.Ускорить процесс похудения помогут спортивные нагрузки: "Снижать вес нужно грамотно, чтобы он не возвращался, а вы при этом были активными и веселыми", - настаивает диетолог.Ранее врач-психотерапевт, диетолог, телеведущий Сергей Обложко посоветовал худеющим включить в меню низкокалорийные сладости, чтобы процесс похудения не превратился в сплошную пытку.

https://crimea.ria.ru/20211012/snizit-ves-i-pomoch-serdtsu-kardiolog-dal-sovety-po-pitaniyu-i-sportu-1121106610.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта