https://crimea.ria.ru/20220919/psikhoterapevt-podelilsya-vkusnymi-retseptami-dlya-khudeyuschikh-1124521433.html

Психотерапевт поделился вкусными рецептами для худеющих

Психотерапевт поделился вкусными рецептами для худеющих - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Психотерапевт поделился вкусными рецептами для худеющих

Чтобы процесс похудения не превратился в сплошную пытку, его следует сделать максимально приятным, например, включить в меню низкокалорийные сладости. Такой... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T08:29

2022-09-19T08:29

2022-09-19T08:29

вкусно и полезно

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Чтобы процесс похудения не превратился в сплошную пытку, его следует сделать максимально приятным, например, включить в меню низкокалорийные сладости. Такой совет всем худеющим дал врач-психотерапевт, диетолог, телеведущий Сергей Обложко, пишут "Аргументы и факты".В этой связи он советует худеющим варить пектиновое варенье. Для этого следует взбить в блендере или перетереть свежие ягоды, прибавить к ним пектин и натуральный подсластитель инулин. Такое варенье по калорийности получится в 15 раз легче обычного. Также доктор разрешил иногда лакомиться фруктовым льдом или белковым мороженным вместо обыкновенного, посоветовал убрать сахар из кофе и чая, выбирать обезжиренное какао и капучино на казеиновом молоке.Кроме того, Обложко поделился рецептом низкокалорийного оливье: вместо колбасы лучше брать отварную телятину, вместо старого картофеля - молодой, сократить вдвое количество желтков и заправить блюдо низкокалорийным майонезом.Ранее доктор медицинских наук и специалист по кардиометаболическим заболеваниям Гретхен Циммерман назвала продукты для красивого тела.

https://crimea.ria.ru/20220426/vrach-perechislil-top-8-produktov-dlya-krasivogo-tela-1123059279.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вкусно и полезно, совет эксперта