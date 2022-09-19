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Психотерапевт поделился вкусными рецептами для худеющих - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Психотерапевт поделился вкусными рецептами для худеющих
Психотерапевт поделился вкусными рецептами для худеющих - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Психотерапевт поделился вкусными рецептами для худеющих
Чтобы процесс похудения не превратился в сплошную пытку, его следует сделать максимально приятным, например, включить в меню низкокалорийные сладости. Такой... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T08:29
2022-09-19T08:29
вкусно и полезно
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Чтобы процесс похудения не превратился в сплошную пытку, его следует сделать максимально приятным, например, включить в меню низкокалорийные сладости. Такой совет всем худеющим дал врач-психотерапевт, диетолог, телеведущий Сергей Обложко, пишут "Аргументы и факты".В этой связи он советует худеющим варить пектиновое варенье. Для этого следует взбить в блендере или перетереть свежие ягоды, прибавить к ним пектин и натуральный подсластитель инулин. Такое варенье по калорийности получится в 15 раз легче обычного. Также доктор разрешил иногда лакомиться фруктовым льдом или белковым мороженным вместо обыкновенного, посоветовал убрать сахар из кофе и чая, выбирать обезжиренное какао и капучино на казеиновом молоке.Кроме того, Обложко поделился рецептом низкокалорийного оливье: вместо колбасы лучше брать отварную телятину, вместо старого картофеля - молодой, сократить вдвое количество желтков и заправить блюдо низкокалорийным майонезом.Ранее доктор медицинских наук и специалист по кардиометаболическим заболеваниям Гретхен Циммерман назвала продукты для красивого тела.
https://crimea.ria.ru/20220426/vrach-perechislil-top-8-produktov-dlya-krasivogo-tela-1123059279.html
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вкусно и полезно, совет эксперта
Психотерапевт поделился вкусными рецептами для худеющих

Психотерапевт Обложко рекомендует худеющим баловать себя вкусными блюдами

08:29 19.09.2022
 
© © Fotolia / JenkoAtamanЛишний вес. Архивное фото
Лишний вес. Архивное фото
© © Fotolia / JenkoAtaman
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Чтобы процесс похудения не превратился в сплошную пытку, его следует сделать максимально приятным, например, включить в меню низкокалорийные сладости. Такой совет всем худеющим дал врач-психотерапевт, диетолог, телеведущий Сергей Обложко, пишут "Аргументы и факты".
По его словам, первое, что должен сделать худеющий, - отказаться от слова "запрет": "Такова наша психология - если нам что-то категорически запрещают, этого хочется еще больше. Первый шаг к стройности должен быть сладким ", - считает доктор.
В этой связи он советует худеющим варить пектиновое варенье. Для этого следует взбить в блендере или перетереть свежие ягоды, прибавить к ним пектин и натуральный подсластитель инулин. Такое варенье по калорийности получится в 15 раз легче обычного. Также доктор разрешил иногда лакомиться фруктовым льдом или белковым мороженным вместо обыкновенного, посоветовал убрать сахар из кофе и чая, выбирать обезжиренное какао и капучино на казеиновом молоке.
Кроме того, Обложко поделился рецептом низкокалорийного оливье: вместо колбасы лучше брать отварную телятину, вместо старого картофеля - молодой, сократить вдвое количество желтков и заправить блюдо низкокалорийным майонезом.
В целом, по словам эксперта, для того, чтобы похудеть и удержать результат, коротких диет недостаточно - необходимо полностью менять систему питания и придерживаться ее на протяжении всей жизни.
Ранее доктор медицинских наук и специалист по кардиометаболическим заболеваниям Гретхен Циммерман назвала продукты для красивого тела.
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