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Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности
Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности
Житель Ялты предстанет перед судом за убийство 15-летней давности. По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемый причинил своему приятелю несовместимые с... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T17:52
2022-10-10T17:53
крым
прокуратура республики крым
крымский следком
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Житель Ялты предстанет перед судом за убийство 15-летней давности. По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемый причинил своему приятелю несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего сокрыл его тело. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Инцидент произошел в Ялте в 2007 году. Следствием установлено, что убийство произошло после ссоры во время распития спиртного. Обвиняемый нанес другу несколько ударов молотом.По данным регионального управления Следственного комитета России, дело было раскрыто в рамках расследования преступлений прошлых лет."Следователями-криминалистами Главного следственного управления были изучены материалы уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в июне 2007 года местного жителя. Тогда после обращения его родственников правоохранительными органами предпринимались меры к выяснению обстоятельств произошедшего, однако безрезультатно", - отмечает пресс-служба силового ведомства.Задержать мужчину удалось в 2022 году благодаря показаниям свидетелей, сейчас ему 59 лет. Он сознался в преступлении и указал место нахождения останков. Экспертиза установила личность ранее безызвестно пропавшего гражданина и криминальный характер его смерти.В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее жителя Севастополя отправили под арест по делу об убийстве мужчины в баре.
https://crimea.ria.ru/20220929/zhitel-sevastopolya-arestovan-po-delu-ob-ubiystve-neznakomtsa-v-bare-1124661874.html
https://crimea.ria.ru/20220808/krymchanina-osudili-za-iznasilovanie-i-ubiystvo-24-letney-davnosti-1124096707.html
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РИА Новости Крым
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5
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96
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крым, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия
Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности

Убийство 15-летней давности: крымчанина осудят за убийство приятеля и сокрытие его тела

17:52 10.10.2022 (обновлено: 17:53 10.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Житель Ялты предстанет перед судом за убийство 15-летней давности. По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемый причинил своему приятелю несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего сокрыл его тело. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел в Ялте в 2007 году. Следствием установлено, что убийство произошло после ссоры во время распития спиртного. Обвиняемый нанес другу несколько ударов молотом.
"В последующем обвиняемый сокрыл его труп, закопав тело на территории Ялтинского природного заповедника", - говорится в сообщении.
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"Следователями-криминалистами Главного следственного управления были изучены материалы уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в июне 2007 года местного жителя. Тогда после обращения его родственников правоохранительными органами предпринимались меры к выяснению обстоятельств произошедшего, однако безрезультатно", - отмечает пресс-служба силового ведомства.
Задержать мужчину удалось в 2022 году благодаря показаниям свидетелей, сейчас ему 59 лет. Он сознался в преступлении и указал место нахождения останков. Экспертиза установила личность ранее безызвестно пропавшего гражданина и криминальный характер его смерти.
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