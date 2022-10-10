https://crimea.ria.ru/20221010/krymchanin-poydet-pod-sud-za-ubiystvo-15-letney-davnosti--1124810238.html

Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности

Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности

Житель Ялты предстанет перед судом за убийство 15-летней давности. По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемый причинил своему приятелю несовместимые с... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T17:52

2022-10-10T17:52

2022-10-10T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Житель Ялты предстанет перед судом за убийство 15-летней давности. По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемый причинил своему приятелю несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего сокрыл его тело. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Инцидент произошел в Ялте в 2007 году. Следствием установлено, что убийство произошло после ссоры во время распития спиртного. Обвиняемый нанес другу несколько ударов молотом.По данным регионального управления Следственного комитета России, дело было раскрыто в рамках расследования преступлений прошлых лет."Следователями-криминалистами Главного следственного управления были изучены материалы уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в июне 2007 года местного жителя. Тогда после обращения его родственников правоохранительными органами предпринимались меры к выяснению обстоятельств произошедшего, однако безрезультатно", - отмечает пресс-служба силового ведомства.Задержать мужчину удалось в 2022 году благодаря показаниям свидетелей, сейчас ему 59 лет. Он сознался в преступлении и указал место нахождения останков. Экспертиза установила личность ранее безызвестно пропавшего гражданина и криминальный характер его смерти.В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее жителя Севастополя отправили под арест по делу об убийстве мужчины в баре.

https://crimea.ria.ru/20220929/zhitel-sevastopolya-arestovan-po-delu-ob-ubiystve-neznakomtsa-v-bare-1124661874.html

https://crimea.ria.ru/20220808/krymchanina-osudili-za-iznasilovanie-i-ubiystvo-24-letney-davnosti-1124096707.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия