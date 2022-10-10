https://crimea.ria.ru/20221010/kakie-oteli-stali-vostrebovannymi-v-krymu-po-itogam-sezona--1124758282.html

Какие отели стали востребованными в Крыму по итогам сезона

Какие отели стали востребованными в Крыму по итогам сезона - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Какие отели стали востребованными в Крыму по итогам сезона

Небольшие гостевые дома и маленькие отели Крыма понесли самые большие убытки по результатам курортного сезона 2022 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T08:22

2022-10-10T08:22

2022-10-10T08:22

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Небольшие гостевые дома и маленькие отели Крыма понесли самые большие убытки по результатам курортного сезона 2022 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член совета Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.Гость студии пояснил, что в первую очередь наполнялись отели 5*, вторыми по востребованности были 4* и 3* отели. Небольшие "беззвездные" отели пользовались наименьшим спросом у гостей.По его мнению, спрос на отдых в Крыму будет существовать всегда. Поэтому отельерам необходимо не только повышать качество сервиса, но и стараться создавать уникальный продукт. Для этого можно задействовать как собственные резервы, так и постараться получить грант. Интересных программ очень много, необходимо только серьезно взяться за дело. При этом крайне важно, чтобы гостиницы работали "в белую", платили налоги, официально трудоустраивали сотрудников. Только при таком ответственном отношении возможно претендовать на помощь и поддержку со стороны государства.

https://crimea.ria.ru/20220624/oteli-i-kafe-na-vinogradnikakh-chto-dast-zakonoproekt-o-vinnom-turizme--1123638134.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым