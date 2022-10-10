https://crimea.ria.ru/20221010/genassambleya-oon-otkazalas-ot-taynogo-golosovaniya-po-referendumam-1124814191.html

Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам

Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам

Генассамблея ООН в понедельник приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T23:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Генассамблея ООН в понедельник приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – итоги будут внесены в отчет заседания, пишет РИА Новости.За резолюцию проголосовали 107 стран, против – 13, воздержались 39."Генассамблея будет принимать решение по резолюции путем голосования с занесением итогов в отчет о заседании", - объявил председатель ГА ООН Чаба Короши.Перед этим постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал это решение возмутительным мошенничеством, ключевую роль в котором сыграл председатель ГА. И добавил, что Россия пока не выдвигала предложения о тайном голосовании, но собирается это сделать.Западные страны подготовили для принятия в Генассамблее резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В проекте резолюции выражается "приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

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https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html

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