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С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной
С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной - РИА Новости Крым, 08.10.2022
С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной
Локомотив грузововго состава с загоревшейся цистерной выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога" пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T08:06
2022-10-08T08:26
крым
происшествия
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Локомотив грузововго состава с загоревшейся цистерной выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога" пишет РИА Новости.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на Крымском мосту предварительно загорелась цистерна с топливом. Ведутся работы по тушению пожара. Движение транспорта приостановлено.По словам мэра Керчи Станислава Брусакова, в ликвидации ЧП задействованы все силы города и республики. "Развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" развернуты пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вида", - сообщил глава Керчи.
https://crimea.ria.ru/20221008/na-krymskom-mostu-gorit-tsisterna-s-toplivom-1124761608.html
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крым, происшествия, крымский мост
С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной

Локомотив с горящей цистерной выведен с Крымского моста - КЖД

08:06 08.10.2022 (обновлено: 08:26 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Железнодорожный вокзал города Керчь
Железнодорожный вокзал города Керчь - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Локомотив грузововго состава с загоревшейся цистерной выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога" пишет РИА Новости.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на Крымском мосту предварительно загорелась цистерна с топливом. Ведутся работы по тушению пожара. Движение транспорта приостановлено.
Пожар и повреждения на Крымском мосту
07:03
На Крымском мосту горит цистерна с топливом
"В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе "Крымской железной дороги".
По словам мэра Керчи Станислава Брусакова, в ликвидации ЧП задействованы все силы города и республики.
"Развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" развернуты пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вида", - сообщил глава Керчи.
 
КрымПроисшествияКрымский мост
 
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