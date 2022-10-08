https://crimea.ria.ru/20221008/s-krymskogo-mosta-vyveden-lokomotiv-s-goryaschey-tsisternoy-1124761823.html

С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной

С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной - РИА Новости Крым, 08.10.2022

С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной

Локомотив грузововго состава с загоревшейся цистерной выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога" пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T08:06

2022-10-08T08:06

2022-10-08T08:26

крым

происшествия

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Локомотив грузововго состава с загоревшейся цистерной выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога" пишет РИА Новости.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на Крымском мосту предварительно загорелась цистерна с топливом. Ведутся работы по тушению пожара. Движение транспорта приостановлено.По словам мэра Керчи Станислава Брусакова, в ликвидации ЧП задействованы все силы города и республики. "Развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" развернуты пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вида", - сообщил глава Керчи.

https://crimea.ria.ru/20221008/na-krymskom-mostu-gorit-tsisterna-s-toplivom-1124761608.html

крым

крымский мост

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2022

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крым, происшествия, крымский мост