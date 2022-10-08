https://crimea.ria.ru/20221008/s-krymskogo-mosta-vyveden-lokomotiv-s-goryaschey-tsisternoy-1124761823.html
С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной
С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной - РИА Новости Крым, 08.10.2022
С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной
Локомотив грузововго состава с загоревшейся цистерной выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога" пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T08:06
2022-10-08T08:06
2022-10-08T08:26
крым
происшествия
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/06/1117680682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81c26d068d9c1cff9886b0d209f0590b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Локомотив грузововго состава с загоревшейся цистерной выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога" пишет РИА Новости.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на Крымском мосту предварительно загорелась цистерна с топливом. Ведутся работы по тушению пожара. Движение транспорта приостановлено.По словам мэра Керчи Станислава Брусакова, в ликвидации ЧП задействованы все силы города и республики. "Развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" развернуты пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вида", - сообщил глава Керчи.
https://crimea.ria.ru/20221008/na-krymskom-mostu-gorit-tsisterna-s-toplivom-1124761608.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/06/1117680682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a671ce59d161855a9f6a5329140276cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, крымский мост
С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной
Локомотив с горящей цистерной выведен с Крымского моста - КЖД
08:06 08.10.2022 (обновлено: 08:26 08.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Локомотив грузововго состава с загоревшейся цистерной выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога" пишет РИА Новости.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на Крымском мосту предварительно загорелась цистерна с топливом. Ведутся работы по тушению пожара. Движение транспорта приостановлено.
"В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе "Крымской железной дороги".
По словам мэра Керчи Станислава Брусакова, в ликвидации ЧП задействованы все силы города и республики.
"Развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" развернуты пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вида", - сообщил глава Керчи.